Евро-2020 стартует 11 июня в Риме на Стадио Олимпико с матча между командами Турции и Италии в квартете А.
Турнир продлится до 11 июля, когда состоится финал на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Действующим чемпионом турнира является сборная Португалии, которая попытается защитить свой статус. Кроме селесао, на трофей Евро-2020 претендуют еще 23 национальные сборные.
Сборная Украины на Евро-2020 на групповом этапе в квартете С сыграет с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
Расписание матчей на Евро-2020:
- 1-й тур
11 июня, пятница
Матч 1. Группа А. Турция — Италия (Рим) 22.00
12 июня, суббота
Матч 2. Группа A. Уэльс — Швейцария (Баку) 16.00
Матч 3. Группа B. Дания — Финляндия (Копенгаген) 19.00
Матч 4. Группа B. Бельгия — Россия (Санкт-Петербург) 22.00
13 июня, воскресенье
Матч 5. Группа D. Англия — Хорватия (Лондон) 16.00
Матч 6. Группа C. Австрия — Северная Македония (Бухарест) 19.00
Матч 7. Группа C. Голландия — Украина (Амстердам) 22.00
14 июня, воскресенье
Матч 8. Группа D. Шотландия — Чехия (Глазго) 16.00
Матч 9. Группа E. Польша — Словакия (Санкт-Петербург) 19.00
Матч 10. Группа E. Испания — Швеция (Севилья) 22.00
15 июня, четверг
Матч 11. Группа F. Венгрия — Португалия (Будапешт) 19.00
Матч 12. Группа F. Франция — Германия (Мюнхен) 22.00
- 2-й тур
16 июня, среда
Матч 13. Группа B. Финляндия — Россия (Санкт-Петербург) 16.00
Матч 14. Группа A. Турция — Уэльс (Баку) 19.00
Матч 15. Группа A. Италия — Швейцария (Рим) 22.00
17 июня, четверг
Матч 16. Группа C. Украина — Северная Македония (Бухарест) 16.00
Матч 17. Группа B. Дания — Бельгия (Копенгаген) 19.00
Матч 18. Группа C. Нидерланды — Австрия (Амстердам) 22.00
18 июня, пятница
Матч 19. Группа E. Швеция — Словакия (Санкт-Петербург) 16.00
Матч 20. Группа D. Хорватия — Чехия (Глазго) 19.00
Матч 21. Группа D. Англия — Шотландия (Лондон) 22.00
19 июня, суббота
Матч 22. Группа F. Венгрия — Франция (Будапешт) 16.00
Матч 23. Группа F. Португалия — Германия (Мюнхен) 19.00
Матч 24. Группа E. Испания — Польша (Севилья) 22.00
- 3-й тур
20 июня, воскресенье
Матч 25. Группа A. Италия — Уэльс (Рим) 19.00
Матч 26. Группа A. Швейцария — Турция (Баку) 19.00
21 июня, воскресенье
Матч 27. Группа C. Северная Македония — Нидерланды (Амстердам) 19.00
Матч 28. Группа C. Украина — Австрия (Бухарест) 19.00
Матч 29. Группа B. Россия — Дания (Копенгаген) 22.00
Матч 30. Группа B. Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург) 22.00
22 июня, четверг
Матч 31. Группа D. Чехия — Англия (Лондон) 22.00
Матч 32. Группа D. Хорватия — Шотландия (Глазго) 22.00
23 июня, среда
Матч 33. Группа E. Словакия — Испания (Севилья) 19.00
Матч 34. Группа E. Швеция — Польша (Санкт-Петербург) 19.00
Матч 35. Группа F. Германия — Венгрия (Мюнхен) 22.00
Матч 36. Группа F. Португалия — Франция (Будапешт) 22.00
- Плей-офф
26 июня, суббота
Матч 37. 1/8 финала. 2А — 2В (Амстердам) 19.00
Матч 38. 1/8 финала. 1А — 2С (Лондон) 22.00
27 июня, воскресенье
Матч 39. 1/8 финала. 1С — 3D/E/F (Будапешт) 19.00
Матч 40. 1/8 финала. 1B — 3A/D/E/F (Севилья) 22.00
28 июня, воскресенье
Матч 41 1/8 финала. 2D — 2E (Копенгаген) 19.00
Матч 42. 1/8 финала. 1F — 3A/B/C (Бухарест) 22.00
29 июня, четверг
Матч 43. 1/8 финала. 1D — 2F (Лондон) 19.00
Матч 44. 1/8 финала. 1E — 3A/B/C/D (Глазго) 22.00
2 июля, пятница
Матч 45. 1/4 финала. П.42 — П.41 (Санкт-Петербург) 19.00
Матч 46. 1/4 финала. П.40 — П.38 (Мюнхен) 22.00
3 июля, суббота
Матч 47. 1/4 финала. П.37 — П.39 (Баку) 19.00
Матч 48. 1/4 финала. П.44 — П.43 (Рим) 22.00
6 июля, пятница
Матч 49. 1/2 финала. П.45 — П.46 (Лондон) 22.00
7 июля, среда
Матч 50. 1/2 финала. П.48 — П.47 (Лондон) 22.00
финал
11 июля, воскресенье
Матч 51. П.49 — П.50 (Лондон) 22.00
Стадионы Евро-2020
По случаю 60-летия чемпионата Европы турнир состоится в 11-ти городах Европы. Сначала Евро-2020 также должны были принять Дублин и Бильбао, но в УЕФА лишили права быть хозяевами турнира эти города и добавили в список Севилью.
Факты ICTV рассказывают о 11 стадионах, которые примут Евро-2020.