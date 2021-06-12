В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная Италии встретилась с командой Турции. Игра состоялась в Риме на стадионе Олимпико и завершилась со счетом 3:0 в пользу Италии.

Сразу после церемонии открытия чемпионата нидерландский арбитр Данни Маккели дал стартовый свисток в первом матче на Евро-2020 в группе А между Турцией и Италией.

Уже на третьей минуте представитель Италии Чиро Иммобиле пробил мяч из пределов штрафной, но он пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.

За несколько минут итальянцы вновь оказались в неплохой позиции, но Доменико Берарди не удалось дотянуться до мяча из-за слишком сильной передачи.

Была возможность открыть счет матча у итальянцев и на 18-й минуте, но мяч от Лоренцо Инсинье пролетел мимо правой стойки.

На 33-й минуте Чиро Иммобиле головой пробил мяч, но тот снова не оказался в воротах.

Через 10 минут итальянец снова атаковал ворота противника, но Угурджан Чакир выполнил блестящий сейв.

На 45-й минуте итальянцы претендовали на пенальти, но рефери Данни Маккели после использования системы VAR не назначил 11-метровый в их пользу.

На перерыв команды ушли со счетом 0:0.

На 53-й минуте от представителя Турции Мериха Демирала мяч залетел в собственные ворота. Таким образом счет чемпионата Евро-2020 открыл автогол в пользу сборной Италии.

На 66-й минуте Чиро Иммобиле добил мяч в сетку и принес своей команде уже второй гол в первом матче чемпионата.

На 79-й минуте Лоренцо Инсинье подхватил мяч в штрафной площадке от Чиро Иммобиле и сильно ударом по воротам сделал счет 3:0.

Таким образом Италия набрала три очка. У Турции – ноль. Второй матч квартета состоится 12 июня.

Таблица и расписание матчей Евро-2020

11 июня стартовал групповой этап Евро-2020, который продлится до 23 июня.

Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 мая, четвертьфиналы – 2-3 июля, полуфиналы – 6-7 июля.

Финал состоится на арене Уэмбли в Лондоне 11 июля.

Подробнее ознакомиться с турнирной таблицей и расписанием матчей Евро-2020 можно в материале Фактов ICTV.