Кто выиграет Евро-2020 и шансы Украины — прогноз суперкомпьютера

Долгожданное Евро-2020 стартует уже сегодня, 11 июня. Главными претендентами на победу эксперты и букмекеры называют Бельгию, Францию, Германию, Португалию и Испанию, однако предполагают, что главный европейский трофей вернется на родину. Но куда именно? В Англию, Шотландию или Уэльс?

Также на турнире будут и темные лошадки, такие как Турция, Дания или Австрия, которые в состоянии шокировать футбольный мир.

Во время Евро-2020 пройдет 51 матч в 10 странах Европы и станет настоящим праздником для болельщиков футбола. Полуфиналы и финалы состоятся на Уэмбли в Лондоне, но для этого 24 претендентам на победу придется изрядно постараться.

Издание talkSPORT в коллаборации с Betfair запустили суперкомпьютер, который дал свой прогноз на результаты матчей Евро-2020 и победителя турнира.

Прогноз на квартет С

Потеряв голкипера Джаспера Силлессен перед турниром, для Нидерландов выйти из группы станет несколько сложнее, но все же есть вероятность, что они выиграют группу С.

Украина опередит Австрию, но, австрийцы, станут счастливчиками, которые выйдут с третьего места.

Кто выйдет из других групп?

В квартете А первое место прогнозируют Италии, второе будет за Турцией. Также в плей-офф квалифицируется Швейцария, как третья команда. Без сюрпризов в группе В: суперкомпьютер предположил, что Бельгия с Данией займут первые два места, третьей станет Россия и тоже пройдет в 1/8 финала. В группе D и E выйдут только команды Англии и Хорватии, а также Испании и Польши.

В группе смерти F выйдет трио в составе Франции, Португалии и Германии, причем именно подопечные Йоахима Лева квалифицируются с третьего места.

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Согласно прогнозу компьютера, сборная Украины в 1/8 финала встретится с Италией, которой уступит со счетом 2:1. Испанцы возьмут реванш в России за поражение на ЧМ-2018, а Германия пройдет Нидерланды после серии пенальти.

Действующие чемпионы мира французы уверенно пройдут Австрию, а лидер рейтинга ФИФА Бельгия разберется со Швейцарией.

Кто же выиграет турнир?

В полуфинал выйдут, по прогнозам суперкомпьютера, Бельгия, Франция, Германия и Англия.

В борьбе за путевку в финал подопечные Дидье Дешама пройдут Бельгию, а Германия в серии пенальти победит трех львов Гарета Саутгейта.

Победу в турнире прогнозируют действующим чемпионам мира — французам, которые с минимальным счетом обыграют немцев.