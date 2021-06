Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) официально утвердил лозунги Слава Украине и Героям слава! как футбольные приветствия. Решение приняли единогласно 45 голосами.

Об этом сообщил президент глава УАФ Андрей Павелко.

— Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов Слава Украине! и Героям слава!, которые уже много лет является приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных, — отметил Павелко.

Кроме того, УАФ утвердила футбольный статус Малого и Большого гербов Украины.

Скандал с экипировкой сборной Украины

Ранее УЕФА обязал убрать часть лозунга с экипировки сборной Украины, в которой она должна сыграть на Евро-2020. В организации провели анализ футбольной формы после запроса со стороны Российского футбольного союза.

При этом УЕФА позволил оставить на футболке карту Украины с оккупированным Крымом и лозунг Слава Украине. В организации признали его неполитическим.

Однако лозунг Героям слава! в сочетании с первым рассматривают как несущий в себе “явный политический смысл”.

По словам Павелко, Россия, пытаясь убрать из футболок украинских футболистов два слова, способствовала тому, что сейчас все международные СМИ и соцсети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!.

Источник: Андрей Павелко

Фото: Андрей Павелко