Украинцы на Евро: кто поднимал трофей и секрет успеха команды Лобановского в 1988

13 июня сборная Украины стартует в финальной стадии чемпионата Европы. Третьего кряду в своей истории. Хотя, минуточку, третьего – в новейшей истории! Ведь не вытравить из памяти выступление в составе сборной СССР. Это в России иногда проскальзывает, что, мол, “сборная СССР – синоним сборной России”. Однако это не соответствует истине. Какой бы она не была – в первой или последней инстанции.

Вот мы и решили вспомнить истории украинцев, игроков украинских команд или воспитанников украинского футбола на Евро. Ровно 20 из них становились чемпионами и вице-чемпионами турнира. Наибольшее представительство в сборной СССР украинцы имели на Евро-1988, когда командой руководил украинский тренер Валерий Лобановский.

Евро-1960: с кого брать пример 10 игрокам

В 1960 году сборная СССР отправилась на первый Кубок Европы, финальная стадия которого проходила во Франции в формате финала четырех. В решающем матче советская сборная встретилась с Югославией, еще одной несуществующей на современной карте мира страной.

Основное время завершилось вничью (1:1), а в дополнительное полузащитник киевского Динамо Юрий Войнов разрезной передачей начал золотую атаку, которую продолжил тбилисский кудесник Михаил Месхи, а завершил ростовчанин Виктор Понедельник. Десяти подопечным Андрея Шевченко на нынешнем Евро, а именно столько игроков киевского Динамо попало в заявку сборной Украины, есть с кого брать пример.

Евро-1972: серебро и 12 украинцев

На серебряном для сборной СССР Евро-1972 украинцев оказалось намного больше и не только из Киева. Евгений Рудаков, Владимир Трошкин и Виктор Колотов представляли Динамо, Анатолий Коньков – Шахтер, Владимир Онищенко – Зарю из Луганска, Эдуард Козинкевич – львовские Карпаты.

Кроме того, в заявке из 22 футболистов можно отыскать фамилии киевлян Михаила Фоменко, Виктора Матвиенко и Владимира Мунтяна, двух запасных вратарей Виктора Банникова и Владимира Пильгуя, представлявших на тот момент московские Торпедо и Динамо соответственно, но связанных с Украиной. Банников лучшие годы отдал киевскому Динамо, а Пильгуй начинал карьеру в Днепре.

Плюс уроженец Каменец-Подольского Владимир Капличный, поигравший за хмельницкое Динамо у тренера Евгения Лемешко и львовский СКА, а затем по армейской линии переброшенный “служить родине” в ЦСКА. Включаем калькуляторы или устный счет и получаем 12 украинцев! А еще в отборочном турнире принимали участие Йожеф Сабо и Анатолий Бышовец.

Евро-1988: 13 украинцев и три фургона с импортной техникой

В 1988 году сборную СССР можно было бы сформировать исключительно силами украинского футбола, игравшими под руководством великого тренера Лобановского! 11 футболистов представляли киевское Динамо, в заявке фигурировал великолепный защитник Днепра Иван Вишневский. Уроженец села Ильница Закарпатской области Виктор Пасулько, сделавший себе имя в одесском Черноморце, представлял московский Спартак.

Украинцев в заявке – 13. Могло быть еще больше. Жаль, что поехать в ФРГ на финальный турнир киевлянам Павлу Яковенко, Ивану Яремчуку и днепрянину Вадиму Тищенко помешали травмы.

По стране в 1988-м уже шагали “перестройка, гласность, демократия”. Процесс пошел, поэтому впервые перед турниром мирового или европейского масштаба заговорили о деньгах. Открыто заговорили, все мифы о советских бессребрениках оставляем для любителей ностальгировать. Уникальность того времени заключалась в том, что еще до старта Евро Валерию Лобановскому удалось пробиться на прием к Егору Лигачеву. Кто не знает, на тот момент секретарю ЦК КПСС – второму человеку в государстве.

— Имеют ли право футболисты, зарабатывавшие своей игрой валюту для казны, получить что-то и в свой карман? – поинтересовался киевский мэтр.

Егор Кузьмич, герой народного фольклора, доживший до 100 лет и ушедший в мир иной весной этого года, согласился, взяв неформальное шефство над сборной СССР. Впервые наши футболисты получили более-менее адекватную решениям задач сумму премиальных. Если раньше “бабки” выплачивал исключительно Госкомспорт, то в Германии появились индивидуальные спонсоры.

Девять футболистов киевского Динамо вышли в основе в матче с голландцами. Игра в Кельне проходила 12 июня 1988 года. Улавливаете связь времен?! Ведь и команде Шевченко предстоит стартовая встреча с оранжевыми, правда, 13 июня. Тогда, 33 года назад мы все от мала до велика провели 90 минут у телевизора, словно на раскаленной сковородке.

Нидерландцы, ведомые Руудом Гуллитом и нынешним тренером Барселоны Рональдом Куманом, нас очень хорошо “прессанули”. Но план Лобановского сработал! На 53-й минуте лучший футболист Европы-1986 Игорь Беланов выскочил из засады, перевел мяч под левую Василию Рацу. Через мгновенье едва ли не в каждой советской семье раздались истошные крики г-о-о-о-л! Так одессит и закарпатец вошли в историю! Затем была натужная ничья с ирландцами (1:1) и голом Протасова, великолепная победа над немотивированной Англией (3:1), в том матче забивали минчанин Сергей Алейников, киевлянин Алексей Михайличенко и спартаковский украинец Пасулько. В полуфинале нас поджидала Италия.

– Лобановский дал установку прессинговать с первых минут. Мы ее выполняли. Считаю, матч с Италией классикой жанра. Бесспорно, для нашего поколения – это была самая лучшая игра. Прессинг XXI века, говорили тогда итальянцы, – вспоминал тот матч защитник киевского Динамо и сборной СССР Олег Кузнецов.

Литовченко и Протасов – друзья-товарищи днепряне, а в 1988-м уже киевляне – забили по голу в короткий промежуток с 58-й по 62-ю минуту. Команда Лобановского вышла в финал! Голландия, Ирландия, Англия, Италия. Звучит?!

В финале же сборная СССР уступила Голландии (0:2), хотя и совсем небезнадежно. Не в оправдание, но без дисквалифицированных Кузнецова и Владимира Бессонова, не забитым пенальти Белановым и каким-то сюрреалистичным голом ван Бастена. Серебро, конечно, не так блестело, как золото. Зато руководители сборной и страны не кинули, а выполнили все обещания.

Футболисты называют разные цифры: Кто играл, получили около 20 тыс. немецких марок. Остальные – примерно 6-7 тыс. Уже перед отправкой в Союз на базу сборной в Руйте въехало три фургона с первоклассной техникой – видеомагнитофоны, магнитолы, телевизоры, недоступные в то “счастливое время” для простых обывателей 1/6 суши. Сборную СССР встречали с хлебом и солью в киевском аэропорту Борисполь. И это тоже заслуга Лобановского! Какой смысл был лететь транзитом в Москву, когда половина вице-чемпионов Европы и главный тренер имели киевскую прописку?!

Евро-1992: без флага и гимна

В 1988-м случился последний успех советского футбола, который приказал долго жить вместе со страной. Украина, как и другие постсоветские страны, обрела независимость 24 августа 1991 года, когда еще продолжался отборочный турнир Евро-1992. Сборная СССР под руководством экс-киевлянина Анатолия Бышовца, перебравшегося в Москву, его преодолела. Но! Страны СССР в 1992-м ни де-факто, ни де-юре уже не существовало!

Россиянин Вячеслав Колосков, воспользовавшись связями в ФИФА и УЕФА, убедил оставить сборную в числе участников Евро. Федерация футбола СССР была переименована в Ассоциацию федераций футбола СНГ (АФФСНГ). В нее не вошли Украина, Грузия и страны Балтии, однако с ФФУ была достигнута договоренность о выступлении на чемпионате Европы единой командой. Колосков разыграл хитрую комбинацию. Экс-Югославии, раздираемой войной, повезло меньше. Их сборную отстранили от Евро, заменив Данией, которая в итоге и стала чемпионом.

Сборная СНГ, без флага и гимна, отправилась в Швецию с Ахриком Цвейбой – единственным киевским динамовцем в составе. Украинцы Михайличенко и Кузнецов играли за шотландский Рейнжжерс, Владимир Лютый (олимпийский чемпион-1988 из Днепра) представлял немецкий Дуйсбург. Воспитанники украинского футбола Виктор Онопко, Сергей Юран и Андрей Канчельскис еще не стали россиянами.

В эту компанию можно притянуть уроженца села Марковка Раздельнянского района Одесской области Игоря Добровольского – автора единственного гола экс-СССР на том чемпионате. В общем, треть состава (в заявку можно было включать 20 футболистов) имели отношение к Украине.

Игроки украинских клубов – призеры Евро:

Евро-1960. Золото

Юрий Войнов (Динамо, Киев) – 2 матча

Юрий Ковалев (Динамо, Киев) – в заявке

Евро-1972. Серебро

Евгений Рудаков (Динамо, Киев) – 2 матча

Виктор Колотов (Динамо, Киев) – 2 матча

Анатолий Коньков (Шахтер, Донецк) – 2 матча (1 гол)

Владимир Трошкин (Динамо, Киев) – 2 матча

Владимир Онищенко (Заря, Луганск) – 2 матча

Эдуард Козинкевич (Карпаты, Львов) – 1 матч

Евро-1988. Серебро

Виктор Чанов (Динамо, Киев) – 1 матч

Владимир Бессонов (Динамо, Киев) – 3 матча

Сергей Балтача (Динамо, Киев) – 1 матч

Олег Кузнецов (Динамо, Киев) – 4 матча

Анатолий Демьяненко (Динамо, Киев) – 4 матча

Василий Рац (Динамо, Киев) – 5 матчей (1 гол)

Алексей Михайличенко (Динамо, Киев) – 5 матчей

Геннадий Литовченко (Динамо, Киев) – 4 матча (1 гол)

Александр Заваров (Динамо, Киев) – 5 матчей

Олег Протасов (Динамо, Киев) – 5 матчей (2 гола)

Игорь Беланов (Динамо, Киев) – 4 матча

Иван Вишневский (Днепр, Днепропетровск) – в заявке

Главный тренер – Валерий Лобановский

Алексей Павлюченко, Максим Розенко