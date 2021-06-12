Решение УЕФА по форме сборной Украины продиктовано Газпромом

Решение УЕФА запретить сборной Украины играть на Евро-2020 в футболках, на внутренней стороне воротников которых нанесен лозунг Героям слава!, был вызван давлением Газпрома, который является одним из спонсоров Европейского футбольного союза.

Новый рекламный контракт с российским газовым монополистом был подписан всего три недели назад.

Согласно условиям договора, Газпром, как спонсор турниров для сборных под эгидой УЕФА, получил часть партнерских прав на Евро-2020.

При этом глава Российского футбольного союза Александр Дюков, который одновременно является председателем правления компании Газпромнефть, в апреле был избран членом Исполкома УЕФА.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник также не считает совпадением решение Футбольного союза и подписание контракта с российским концерном.

— Президент РФ Владимир Путин в очередной раз использует Газпром в качестве инструмента гибридной войны, целью которой является раскол Европы. Одна страна хочет испортить всем остальным удовольствие от долгожданного европейского турнира – и это путинская Россия, — заявил дипломат.

Реакция украинцев за запрет лозунга Героям слава!

Ранее украинские политики и журналисты резко раскритиковали решение УЕФА о запрете сборной Украины использовать форму, на которой нанесен лозунг Героям слава!

В частности, ситуацию прокомментировал Андрей Павелко, Петр Порошенко, Алексей Гончаренко, Янина Соколова и другие известные украинцы.

Кроме того, просты пользователи соцсетей как из самой Украины, так и из-за ее пределов атаковали официальную страницу УЕФА в Facebook тысячами сообщений.