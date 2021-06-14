Врач Интера: у Эриксена не было проблем ни в Тоттенхэме, ни в Интере

У лидера сборной Дании Кристиана Эриксена, который накануне пережил остановку сердца во время матча группового этапа Евро-2020, не было никаких проблем со здоровьем ни в Тоттенхэме, ни в Интере.

Как рассказал глава медицинской службы чемпиона Италии Пьеро Вольпи, в Италии медицинский контроль находится на очень высоком уровне.

— Мы все пережили ужасные мгновения – не только я, но и все сотрудники Интера. В ближайшее время мы приступим к полной диагностике игрока, — заявил доктор.

По его словам, самым важным является тот факт, что Эриксен чувствует себя нормально, однако нужно понять, сможет ли игрок восстановиться и продолжить профессиональную карьеру.

Эриксен почти умер

Ранее глава медицинской службы сборной Дании Мортен Боесен подтвердил факт остановки сердца у лидера сборной Дании Кристиана Эриксена.

По словам врача, когда к нему подбежала медицинская бригада, игрок еще дышал, а его сердце продолжало биться.

Однако спустя несколько мгновений у Эриксена произошла остановка сердца, а реанимировать его смогли лишь с помощью дефибриллятора.