Передавал привет команде: в Дании рассказали о состоянии Эриксена

Состояние лидера сборной Дании Кристиана Эриксена стабильное, он находится в больнице, где проходит углубленное обследование.

Как рассказали в Датском футбольном союзе, тренерский штаб и игроки сборной получили антикризисную психологическую помощь.

Кроме того, представители ДФС утром воскресенья, 13 июня, посетили больницу и смогли пообщаться с Эриксеном.

— Он передал привет команде. Хотим поблагодарить за слова поддержки. Спасибо всем фанатам, футболистам, членам королевских семей из Дании и Англии, а также международных ассоциаций, – заявили в Футбольном союзе Дании.

Остановка сердца у Эриксена

Накануне во время матча Евро-2020 между Финляндией и Данией футболист Кристиан Эриксен потерял сознание.

У лидера сборной Дании в конце первого тайма произошла остановка сердца, однако подоспевшие медики вовремя провели реанимационные мероприятия.

После этого Эриксен был доставлен в больницу, а матч через некоторое время возобновился и завершился победой сборной Финляндии со счетом 1-0.