Австрия-Северная Македония — 3:1

Австрия: Бахман, Хинтереггер, Алаба, Драгович (Линхарт 46), Ульмер, Лайнер, Забитцер, Лаймер (Баумгартлингер 90+3), Баумгартнер (Грегорич 58), Шлагер (Ильзанкер 90+4), Калайджич (Арнаутович 59).

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Муслиу (Ристовски 86), Велковски, Алиоски, Николов (Костадинов 63), Элмас, Адеми, Барди (Тричковски 82), Трайковски (Бейтулай).

Голы: Лайнер (18), Грегорич (78), Артаутович (89) — Пандев (28)

В первом матче группового турнира Евро-2020 в квартете С сборная Австрии победила команду Северной Македонии со счетом 3-1.

Игра проходила на Национальном стадионе в городе Бухарест, где затем предстоит играть свои матчи сборной Украины.

Первый тайм встречи закончился со счетом 1-1. Первыми отличится удалось австрийцам – на 18 минуте Марсель Збитцер отдал голевую передачу на Штефана Лайнера, который нанес точный удар в угол ворот.

Спустя десять минут македонцам удалось сравнять счет: в результате ошибки защитника нападающему Македонии Горану Пандеву удалось завладеть мячом и забить в ворота Австрии.

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Во втором тайме на замену у австрийцев вышли два нападающих – Михаэль Грегорич сменил на поле Кристофа Баумгартнера, а Марко Арнаутович заменил Сашу Каладжича.

Тренер сборной Австрии угадал, поскольку обоим удалось забить по мячу: Грегорич отметился на 78 минуте, а Арнаутович – на 89.

Австрия завоевала свое первую победу на чемпионатах Европы, а также впервые выиграла на крупном футбольном форуме с 1990 года. В свою очередь нападающий Македонии Горан Пандев и вовсе забил первый гол своей сборной на крупном турнире.

Таким образом Австрия возглавила группу С, в которой также выступает Украины и Нидерланды, матч которых состоится в 22.00.

Россия-Бельгия: обзор матча Евро-2020

В рамках 1-го тура квартета В группового этапа Евро-2020 сборная России встретилась с Бельгией.

В стартовом для них матче бельгийцы разгромили россиян со счетом 3:0.

Дубль на счету Ромеллу Лукаку, а еще один мяч забил Том Менье.