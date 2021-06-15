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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Автогол голкипера и удаление: Польша уступила Словакии на Евро-2020

Польща - Словаччина на Євро-2020

Сборная Польши встречалась с командой Словакии в матче первого тура группового этапа Евро-2020 в квартете Е. Матч состоялся в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершился победой словаков со счетом 2:1.

Счет в матче на 18-й минуте открыли подопечные Павела Гапала — форвард Роберт Мак вошел в штрафную и точно пробил с острого угла. Мяч срикошетил от ближней стойки в голкипера поляков Войцеха Щенсны и влетел в его сетку ворот. Это взятие ворот записали как автогол Щенсны с ассистом Мака.

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После перерыва хавбек поляков Кароль Линетти восстановил паритет в игре.

Игра у подопечных Паулу Соузы посыпалась, когда бело-красные остались в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.

А спустя несколько минут защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр удвоил преимущество своей команды, поставив точку в матче.

В квартете Е кроме поляков и словаков также национальные команды Испании и Швеции. Их очная встреча состоится сегодня, 14 июня, в Севилье.

С подробным расписанием и календарем матчей Евро-2020 вы можете ознакомиться в материале Фактов ICTV.

Фото: Getty Images

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