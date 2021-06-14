Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии. Встреча состоится 17 июня в Бухаресте на Национальном стадионе.

Начало матча в 16.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.

Также в повторе игру можно будет посмотреть 18 июня в 1.30 на телеканале Футбол 2, в 11.40 на Футбол 1 и в 8.10 на Футбол 3.

Сборная Северной Македонии занимает 62-ю строчку в рейтинге ФИФА. С 2015 команду возглавляет специалист Игор Ангеловский. Сине-желтые идут на 24-й позиции в рейтинге.

В первом матче на Евро-2020 Македония уступила команде Австрии со счетом 3:1, а Украина в зрелищном триллере в Бухаресте проиграла Нидерландам 3:2.

Календарь Евро-2020

Матчи Евро-2020 пройдут в 11 городах Европы. На стадии группового этапа каждая из сборных сыграет по три матча.

Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.

Подробная таблица и расписание матчей Евро-2020 является на Фактах ICTV.

Фото: УАФ