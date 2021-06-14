Очень сильная игра: Зеленский о матче Нидерланды — Украина на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский поделился эмоциями от стартового матча сборной Украины на Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко в напряженном поединке уступили Нидерландам со счетом 3:2.
— Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет и в дальнейшем. Впереди — две важных игры и победа!
Потому надпись на форме не убрать! Потому что это — об Украине! Потому что это сегодня — о вас, — написал президент сразу после матча на своей странице в Instagram.
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В первом матче на стадии группового этапа сборная Украины уступила команде Нидерландов со счетом 3:2.
Во втором тайме подопечные Франка де Бура дважды поразили ворота сине-желтых, но украинцы ответили голами Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.
Впрочем, точку в матче суждено было поставить голландцам, которые взяли три очка в конце встречи.
17 июня сборная Украины в Бухаресте встретится с командой Северной Македонии.
Фото: УАФ