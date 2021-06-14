Лучшая игра Евро-2020: реакция СМИ на матч Нидерланды-Украина

Вчера сборная Украины по футболу сыграла первый матч группового этапа Евро-2020. Украинцы в Амстердаме встречались с командой Нидерландов.

Первый тайм завершился со счетом 0:0, но во второй половине встречи команды забили на двоих сразу 5 голов.

Сначала дважды удалось отличится голландцам, однако украинцы смогли сравнять счет, а эффектная точка в игре была поставлена на последних минутах, когда в ворота Георгия Бущана влетел третий мяч.

Какой была реакция западных СМИ на игру читайте в материале Фактов ICTV.

Обзор СМИ

В частности, британская BBC сравнивает матч в Амстердаме с триллером. Автор обзора выразил мнение, что это на данный момент была лучшая игра на Евро-2020 и она была необходима, чтобы вернуть атмосферу футбольного праздника после происшествия с Кристианом Эриксеном.

Журналист Skysports также отмечает красоту матча, но в основном сосредотачивается на обзоре игры. Автор напомнил, что при нынешнем тренере Фрэнке де Буре сборная Нидерландов демонстрирует не самую убедительную игру.

При этом в спортивном издании отмечают, что сборная Украины приятно удивила и показала футбол, которого от нее мало кто ожидал.

Британская Mirror также сравнила игру с триллером. При этом в издании отметили, что Нидерланды проиграли половину матчей на стадионе имени Йохана Кройфа и были близки к очередной осечке.

При этом там также заметили, что игроку Нидерландов и Кристал Пэлас Патрику ван Анхолту нужно поблагодарить судью, что он не назначил в первом тайме пенальти после того, как защитник сбил в своей штрафной площади вингера украинцев Андрея Ярмоленко.

Испанская Marca сравнила игру с американскими горками. Обозреватели считают, что украинские игроки очень хорошо себя показали, несмотря на огромную разницу в классе. Там отметили, как наша сборная храбро создавала опасные моменты, хотя большую часть игры и вынуждена была защищаться у собственных ворот.

Испанцы также добавили, что Бущан смазал впечатление от своей игры, фактически подарив мяч сопернику в эпизоде, который предшествовал третьему забитому мячу. Также разочаровал журналистов Marca и Виталий Мыколенко, которого обвинили в первых двух пропущенных Украиной голах.

Французская L’Equipe также называет матч – украшением Евро-2020. Саму игру характеризуют как открытую. При этом французы отметили уверенную игру новоиспеченного игрока ПСЖ Джорджиньо Вейналдума, который нанес 5 из 15 ударов по воротам сборной Украины.

Итальянская La Gazzetta Delo Sport считает, что сборная Нидерландов доминировала на протяжении всего матча, однако под конец встречи игроки оранжевых заснули и пропустили две голевые контратаки украинцев за 4 минуты.

По мнению итальянских обозревателей, такая халатность могла бы стоить голландцам двух очков, однако ситуацию спас Дензел Дамфрис, который на 85 минуте спас победу для своей команды.

Нидерландская NRC считает, что их команда собственноручно усложнила себе жизнь, пропустив два гола при счете 2:0. При этом местные обозреватели не уверены, сможет ли их сборная хорошо показать себя на Евро, учитывая то, как сложно им далась игра с формальными аутсайдерами.

Евро-2020: расписание матчей и таблица

11 июне в Риме на Стадио Олимпико состоялось открытие Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Турнир будет проходить месяц, а его финал состоится 11 июля на легендарном лондонском стадионе Уэмбли.

Расписание матчей, а также турнирную таблицу вы можете посмотреть в материале Фактов ICTV.