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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украина — Северная Македония: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Збірна України

Сборная Украины в четверг, 17 июня, проведет второй матч группового этапа в квартете С на Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко на Национальном стадионе в Бухаресте сыграют против сборной Северной Македонии.

Начало матча в 16.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.65. Успех красных львов оценивается в 6.10. Ничейный результат встречи — 3.90.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.51, а на подопечных Игоря Ангеловского — 3.15. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 10.0.

Это будет пятая встреча команд в истории. Впервые команды встречались в товарищеских поединках еще в 2003 и 2004 годах — первая игра завершилась нулевой ничьей, а во второй — минимальную победу (1:0) праздновали македонцы.

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Последний раз команды встречались в отборе к Евро-2016. Тогда дважды сине-желтые праздновали победу (дома 1:0, и на выезде 2:0).

Факты ICTV также предлагают ознакомиться с подробным расписанием матчей группового этапа Евро-2020 и составами всех групп.

Фото: УАФ

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