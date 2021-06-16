Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Европы по футболу. Он забил на Евро уже 11 голов.

Таким образом 36-летний португалец побил рекорд Мишеля Платини, у которого в активе 9 голов. Рекорд продержался 37 лет.

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В сегодняшнем матче с Венгрией Роналду сделал дубль, доведя счет своих голов в финальной части Евро до 11. Для Криштиану это уже пятое по счету европейское первенство. По три мяча он забил на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, по два — на ЧЕ-2004 и ЧЕ-2020, один — на ЧЕ-2008.

Примечательно, что Платини для установления рекорда понадобилось сыграть лишь на одном Евро. Это был победный для Франции Чемпионат Европы 1984 года.

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