Сборная Италии первой вышла в плей-офф на Евро-2020. Итальянцы одержали победу над сборной Швейцарии со счетом 3-0 во втором туре группы А.

Так, после победы над Турцией (0-3) в первом туре и выигранного матча во втором, Италия имеет в своем активе шесть баллов, что гарантирует ей прохождение в плей-офф турнира.

В третьем матче группы Италия сыграет со сборной Уэльса, которая набрала четыре балла и также практически гарантированно попадает в 1/8 финала. В случае победы или ничьи с Уэльсом Италия займет первое место, и встретится на первой стадии плей-офф со сборной, которая займет второе место в группе С. Там играют сборные Украины, Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Впрочем, первое место в группе А может занять и Уэльс, но только в случае победы над Италией. В случае разгромного поражения валлийцы могут и вовсе оказаться на третьем месте. Это возможно в том случае, если Швейцария победит Турцию в заключительном туре.

У Турции, несмотря на два поражения, также еще есть минимальные шансы попасть в плей-офф. Для этого нужно выигрывать у Швейцарии с большим счетом, так как команда за два матча пропустила пять мячей и не забила ни одного. Такой расклад значительно осложняет задачу выхода из группы для Турции.

Отметим, согласно обновленному формату Евро, команда может выйти в плей-офф даже с третьего места. Четыре очка в активе дают очень высокие шансы на попадание в 1/8 финала. К примеру, на Евро в 2016 году Северная Ирландия и Португалия вышли из своих групп, имея по три балла в активе. Португальцы в итоге стали чемпионами Европы.

Подробная таблица и расписание матчей Евро-2020 есть на Фактах ICTV.