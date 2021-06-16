17 июня в Бухаресте сборная Украины встретится с Северной Македонией. Для дружины Андрея Шевченко этот матч — один из ключевых на Евро. Интересно, что в составе Северной Македонии на игру мог бы выйти воспитанник киевского Динамо Евгений Новак, который получил предложение выступать за балканскую национальную команду в 2019 году.
Евгений в течение пяти сезонов играл в чемпионате Македонии за столичный Вардар, и за это время успел дважды стать чемпионом страны. Чем закончилась эта история и что сейчас представляет собой сборная Северной Македонии, Максим Розенко подробно расспросил Евгения Новака.
— Евгений, давайте вспомним, когда и с кем был разговор о возможности получить гражданство Македонии и выступать за балканскую сборную.
— Еще перед пандемией, в сентябре 2019 года. Северной Македонии предстояли стыковые матчи за выход в финальную стадию Евро-2020. Я уже пятый сезон выступал в составе Вардара, который был одним из двух лидеров македонского первенства.
Балканская сборная получила исторический шанс впервые в своей истории выйти в финальную стадию Евро. И, как показали дальнейшие события, воспользовалась им, обыграв в полуфинале плей-офф стыковых матчей Косово, а в финале — Грузию. У меня почти не было шансов получить приглашение в сборную Украины, поэтому предложение было интересным. Сыграть на Евро, думаю, мечта едва ли не каждого европейского футболиста.
— Почему же не приняли предложение?
— На момент разговора, а мне об этом сообщили тренерский штаб, генеральный и спортивный директора Вардара, мне осталось провести в чемпионате Македонии два месяца, чтобы на законных основаниях получить футбольное гражданство этой страны.
В свое время я провел один матч за молодежную сборную Украины, но это не влияло на правила ФИФА. Единственное, мне не нравилась перспектива отказа от украинского паспорта, ведь в нашей стране нет института двойного гражданства. Поэтому было над чем задуматься. Но события сложились таким образом, что в итоге мне и не пришлось выбирать.
Стыковые матчи из-за пандемии были перенесены на следующий год, а я по окончании сезона 2019/20 покинул Балканы и продолжил свою клубную карьеру в Украине. На этом эпопея со сменой моего гражданства завершилась.
— Возникали мысли после завершения активной спортивной карьеры переехать жить с семьей в Македонию?
— Когда в 2015 году переезжал в Скопье, мало что знал об этой небольшой балканской стране. Оказалось, что это очень колоритный, красивый и чистый город. Я быстро выучил македонский язык, который немного похож на украинский. Начал изучать историю города и страны.
Все украинские друзья, которые приезжали к нам в гости в Скопье, были в восторге от столицы Северной Македонии и страны в целом. У меня появилось много друзей, с которыми до сих пор не прервал общение. Но пока я сосредоточен на своей спортивной карьере. Надеюсь поиграть еще 3-4 года, и планов, чем заняться после футбола, пока не строю. Хотя и не исключаю, что вернусь в Скопье.
— В заявке сборной Македонии 23 игрока. С кем со сборной Македонии вы лично знакомы?
— С защитниками Дарко Велковски, который сейчас выступает за хорватскую Риеку, и Висаром Муслиу из венгерского Фехервара, полузащитниками Даниелем Аврамовски с турецкого Кайсериспора и Стефаном Спировски с кипрского АЕК. С ребятами мы вместе играли за Вардар.
Со Спировски дружим семьями — наши жены общаются между собой. С полузащитником итальянского Наполи Элифом Элмасом пересекались в чемпионате Македонии, когда он играл за Работнички.
— На что стоит обратить внимание сборной Украины в матче с македонцами?
— Уверен, что тренерский штаб нашей национальной дружины знает это лучше меня. Главное, чтобы не было недооценки команды Игоря Ангеловски. Игорь уже шестой год возглавляет сборную, которая имеет стабильный состав. И у нее есть игроки высокого уровня. 37-летний нападающий итальянского Дженоа Горан Пандев, несмотря на возраст, является настоящим лидером и капитаном. Фактически у него в команде такой же статус, какой был у Андрея Шевченко в сборной Украины на Евро-2012.
Полузащитник испанского Леванте Энис Бардхи очень опасен в исполнении штрафных ударов. Они у него просто сумасшедшие. Команда играет в три центральных защитника и является аутсайдером нашей группы только на бумаге. В линии полузащиты и атаки у них очень индивидуально сильные игроки. Напомню, недавно Северная Македония обыграла сборную Германии.
— Какой уровень зарплат в чемпионате Македонии?
— После пандемии все пошло на убыль. И это было одной из причин, почему мне пришлось покинуть Вардар — у клуба возникли финансовые проблемы. До пандемии в ведущих клубах местные игроки могли зарабатывать по €5 тыс. в месяц, легионеры — по €10 тыс. Бюджет Вардара насчитывал несколько миллионов евро, недаром мы играли в групповом турнире Лиги Европы.
— Бюджет футбольного Вардара составлял €3,7 млн, а гандбольного Вардара — €6,7 млн. Гандболисты не смотрели на вас сверху вниз?
— Сверху вниз на нас никто не смотрел. Но бюджет гандбольного Вардара действительно составлял €7 млн. Команда была на ведущих ролях в Европе. Гандбол в Македонии — популярный вид спорта, на матчах гандбольного Вардара был аншлаг. Для меня это было удивительно, ведь у нас в Украине все немного по-другому.
— После завершения контракта с Вардаром могли остаться в Македонии?
— Было конкретное предложение от Шкендия. Но Вардар и Шкендия в Македонии — очень принципиальные соперники. Как Динамо и Шахтер в Украине. Поэтому сменить Вардар на Шкендию я не мог. Меня бы не поняли местные фаны. Они горячие балканские ребята. Учитывая размеры страны, я бы остался жить с семьей в Скопье. И мне бы было небезопасно выходить на улицу.
— В итоге год назад вы вернулись в Украину. Сейчас не жалеете об этом решении?
— Нисколько. Подписал двухлетний контракт с Колосом из Ковалевки. Провел неплохой сезон. Команда у нас на подъеме. Президент клуба Андрей Засуха — человек слова. Интересный проект. Надеюсь, что следующий сезон для нас будет более удачным, чем прошлый.
Заявка сборной Северной Македонии на Евро-2020
- Вратари: Крал Димитриевски (Райо Вальекано, Испания), Дамиан Шишковски (Докса), Ристе Янков (Работнички).
- Защитники: Стефан Ристовски (Динамо Загреб, Хорватия), Висар Муслиу (МОЛ Фехервар, Венгрия), Егзон Бейтулай (Шкенди), Кире Ристевськи (Уйпешт, Венгрия), Джоко Зайков (Шарлеруа, Бельгия), Дарко Вельковски (Риека, Хорватия ), Езган Алиоськи (Лидс, Англия).
- Полузащитники: Ариян Адеми ( Динамо Загреб), Энис Барди (Леванте Испания), Стефан Спировски (АЕК Ларнака, Кипр), Бобан Николов (Лечче Италия), Тихомир Костадинов ( Ружомберок, Словакия), Ферхан Хасане (Партизан, Сербия), Элиф Елмас (Наполи, Италия), Даниэль Аврамовски (Кайсериспор, Турция), Дарко Чурлинов (Штутгарт, Германия), Марьян Радески (Академия Пандева).
- Нападающие: Горан Пандев (Дженоа, Италия), Александр Трайковски (Мальорка, Испания), Иван Триковски (АЕК Ларнака, Кипр), Влатко Стояновски (Шамбли), Крсте Велковски (Сараево, Босния и Герцеговина), Милан Ристовски (Спартак Трнава, Словакия).
Фото из личного архива Евгения Новака