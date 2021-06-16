17 июня в Бухаресте сборная Украины встретится с Северной Македонией. Для дружины Андрея Шевченко этот матч — один из ключевых на Евро. Интересно, что в составе Северной Македонии на игру мог бы выйти воспитанник киевского Динамо Евгений Новак, который получил предложение выступать за балканскую национальную команду в 2019 году.

Евгений в течение пяти сезонов играл в чемпионате Македонии за столичный Вардар, и за это время успел дважды стать чемпионом страны. Чем закончилась эта история и что сейчас представляет собой сборная Северной Македонии, Максим Розенко подробно расспросил Евгения Новака.

— Евгений, давайте вспомним, когда и с кем был разговор о возможности получить гражданство Македонии и выступать за балканскую сборную.

— Еще перед пандемией, в сентябре 2019 года. Северной Македонии предстояли стыковые матчи за выход в финальную стадию Евро-2020. Я уже пятый сезон выступал в составе Вардара, который был одним из двух лидеров македонского первенства.

Балканская сборная получила исторический шанс впервые в своей истории выйти в финальную стадию Евро. И, как показали дальнейшие события, воспользовалась им, обыграв в полуфинале плей-офф стыковых матчей Косово, а в финале — Грузию. У меня почти не было шансов получить приглашение в сборную Украины, поэтому предложение было интересным. Сыграть на Евро, думаю, мечта едва ли не каждого европейского футболиста.

— Почему же не приняли предложение?

— На момент разговора, а мне об этом сообщили тренерский штаб, генеральный и спортивный директора Вардара, мне осталось провести в чемпионате Македонии два месяца, чтобы на законных основаниях получить футбольное гражданство этой страны.

В свое время я провел один матч за молодежную сборную Украины, но это не влияло на правила ФИФА. Единственное, мне не нравилась перспектива отказа от украинского паспорта, ведь в нашей стране нет института двойного гражданства. Поэтому было над чем задуматься. Но события сложились таким образом, что в итоге мне и не пришлось выбирать.

Стыковые матчи из-за пандемии были перенесены на следующий год, а я по окончании сезона 2019/20 покинул Балканы и продолжил свою клубную карьеру в Украине. На этом эпопея со сменой моего гражданства завершилась.

— Возникали мысли после завершения активной спортивной карьеры переехать жить с семьей в Македонию?

— Когда в 2015 году переезжал в Скопье, мало что знал об этой небольшой балканской стране. Оказалось, что это очень колоритный, красивый и чистый город. Я быстро выучил македонский язык, который немного похож на украинский. Начал изучать историю города и страны.

Все украинские друзья, которые приезжали к нам в гости в Скопье, были в восторге от столицы Северной Македонии и страны в целом. У меня появилось много друзей, с которыми до сих пор не прервал общение. Но пока я сосредоточен на своей спортивной карьере. Надеюсь поиграть еще 3-4 года, и планов, чем заняться после футбола, пока не строю. Хотя и не исключаю, что вернусь в Скопье.

— В заявке сборной Македонии 23 игрока. С кем со сборной Македонии вы лично знакомы?

— С защитниками Дарко Велковски, который сейчас выступает за хорватскую Риеку, и Висаром Муслиу из венгерского Фехервара, полузащитниками Даниелем Аврамовски с турецкого Кайсериспора и Стефаном Спировски с кипрского АЕК. С ребятами мы вместе играли за Вардар.

Со Спировски дружим семьями — наши жены общаются между собой. С полузащитником итальянского Наполи Элифом Элмасом пересекались в чемпионате Македонии, когда он играл за Работнички.

— На что стоит обратить внимание сборной Украины в матче с македонцами?

— Уверен, что тренерский штаб нашей национальной дружины знает это лучше меня. Главное, чтобы не было недооценки команды Игоря Ангеловски. Игорь уже шестой год возглавляет сборную, которая имеет стабильный состав. И у нее есть игроки высокого уровня. 37-летний нападающий итальянского Дженоа Горан Пандев, несмотря на возраст, является настоящим лидером и капитаном. Фактически у него в команде такой же статус, какой был у Андрея Шевченко в сборной Украины на Евро-2012.

Полузащитник испанского Леванте Энис Бардхи очень опасен в исполнении штрафных ударов. Они у него просто сумасшедшие. Команда играет в три центральных защитника и является аутсайдером нашей группы только на бумаге. В линии полузащиты и атаки у них очень индивидуально сильные игроки. Напомню, недавно Северная Македония обыграла сборную Германии.

— Какой уровень зарплат в чемпионате Македонии?

— После пандемии все пошло на убыль. И это было одной из причин, почему мне пришлось покинуть Вардар — у клуба возникли финансовые проблемы. До пандемии в ведущих клубах местные игроки могли зарабатывать по €5 тыс. в месяц, легионеры — по €10 тыс. Бюджет Вардара насчитывал несколько миллионов евро, недаром мы играли в групповом турнире Лиги Европы.

— Бюджет футбольного Вардара составлял €3,7 млн, а гандбольного Вардара — €6,7 млн. Гандболисты не смотрели на вас сверху вниз?

— Сверху вниз на нас никто не смотрел. Но бюджет гандбольного Вардара действительно составлял €7 млн. Команда была на ведущих ролях в Европе. Гандбол в Македонии — популярный вид спорта, на матчах гандбольного Вардара был аншлаг. Для меня это было удивительно, ведь у нас в Украине все немного по-другому.

— После завершения контракта с Вардаром могли остаться в Македонии?

— Было конкретное предложение от Шкендия. Но Вардар и Шкендия в Македонии — очень принципиальные соперники. Как Динамо и Шахтер в Украине. Поэтому сменить Вардар на Шкендию я не мог. Меня бы не поняли местные фаны. Они горячие балканские ребята. Учитывая размеры страны, я бы остался жить с семьей в Скопье. И мне бы было небезопасно выходить на улицу.

— В итоге год назад вы вернулись в Украину. Сейчас не жалеете об этом решении?

— Нисколько. Подписал двухлетний контракт с Колосом из Ковалевки. Провел неплохой сезон. Команда у нас на подъеме. Президент клуба Андрей Засуха — человек слова. Интересный проект. Надеюсь, что следующий сезон для нас будет более удачным, чем прошлый.

Заявка сборной Северной Македонии на Евро-2020

Вратари: Крал Димитриевски (Райо Вальекано, Испания), Дамиан Шишковски (Докса), Ристе Янков (Работнички).

Защитники: Стефан Ристовски (Динамо Загреб, Хорватия), Висар Муслиу (МОЛ Фехервар, Венгрия), Егзон Бейтулай (Шкенди), Кире Ристевськи (Уйпешт, Венгрия), Джоко Зайков (Шарлеруа, Бельгия), Дарко Вельковски (Риека, Хорватия ), Езган Алиоськи (Лидс, Англия).

Полузащитники: Ариян Адеми ( Динамо Загреб), Энис Барди (Леванте Испания), Стефан Спировски (АЕК Ларнака, Кипр), Бобан Николов (Лечче Италия), Тихомир Костадинов ( Ружомберок, Словакия), Ферхан Хасане (Партизан, Сербия), Элиф Елмас (Наполи, Италия), Даниэль Аврамовски (Кайсериспор, Турция), Дарко Чурлинов (Штутгарт, Германия), Марьян Радески (Академия Пандева).

Нападающие: Горан Пандев (Дженоа, Италия), Александр Трайковски (Мальорка, Испания), Иван Триковски (АЕК Ларнака, Кипр), Влатко Стояновски (Шамбли), Крсте Велковски (Сараево, Босния и Герцеговина), Милан Ристовски (Спартак Трнава, Словакия).

Фото из личного архива Евгения Новака