УЕФА дисквалифицировала нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича на один матч Евро-2020. Он оскорбил игрока сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски.

Форвард Австрии вступил в словесную перепалку с Алиоски, в рамках которой сказал “Я **ал твою албанскую мать”, указывая на албанское происхождение футболиста.

Сам Арнаутович является австрийцем сербского происхождения. Между Сербией и Албанией, а также Северной Македонии исторически напряженные отношения.

Футбольные чиновники из Северной Македонии указывали на расистское содержание оскорблений от Арнаутовича, но наказали его за сам факт оскорбления, а не за расизм.

Теперь форвард не сыграет против Нидерландов 17 июня, но сможет выйти на матч против Украины, который состоится 21 июня.

Отметим, в матче против Северной Македонии Арнаутович вышел на замену и забил гол. Австрия в результате победила со счетом 3:1.

Факты ICTV также предлагают ознакомиться с подробным расписанием матчей группового этапа Евро-2020 и составами всех групп.