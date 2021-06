Взял пример с Роналду: Погба убрал со стола другой спонсорский напиток Евро-2020

После матча Франция — Германия в первом туре группового этапа Евро-2020 в квартете F полузащитник Ле блю Поль Погба повторил жест звезды сборной Португалии Криштиану Роналду.

На послематчевой пресс-конференции Погба убрал убрал со стола бутылку с пивом, бренд которого является спонсором турнира.

Француз поставил пенный напиток на пол, оставив только воду и колу, которая днем ранее очень не понравилась Криштиану Роналду.

Такие действия Погба могут быть связаны с его религией, ведь хавбек исповедует ислам, который строго запрещает употреблять алкоголь.

На предматчевой пресс-конференции перед игрой против Венгрии Криштиану Роналду призвал отказаться от когда и пить воду.

Португалец сел за стол для общения с журналистами и убрал две бутылки колы, стоявших перед ним.

Криштиану переместил газированный сладкий напиток подальше от себя и взял в руки бутылку с обычной водой. После этого он демонстративно помахал ею перед журналистами.

Cristiano Ronaldo removed Coca-Cola bottles and Insisted everyone to drink water instead of Coca-Cola.

My GOAT pic.twitter.com/8Li3Cu7MNw

— RMadridbabe (@RMadridBabe) June 15, 2021