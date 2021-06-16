Взял пример с Роналду: Погба убрал со стола другой спонсорский напиток Евро-2020

После матча Франция — Германия в первом туре группового этапа Евро-2020 в квартете F полузащитник Ле блю Поль Погба повторил жест звезды сборной Португалии Криштиану Роналду.
На послематчевой пресс-конференции Погба убрал убрал со стола бутылку с пивом, бренд которого является спонсором турнира.
¡POGBA APLICÓ UN CRISTIANO RONALDO!
El mediocampista francés retiró una cerveza patrocinadora previo al arranque de la conferencia de prensa
A CR7 no le gusta el refresco y a Pogba la cerveza pic.twitter.com/cuhgxpxR8j
— La Octava Sports (@laoctavasports) June 15, 2021
Француз поставил пенный напиток на пол, оставив только воду и колу, которая днем ранее очень не понравилась Криштиану Роналду.
Такие действия Погба могут быть связаны с его религией, ведь хавбек исповедует ислам, который строго запрещает употреблять алкоголь.
Роналду vs Coca-Cola
На предматчевой пресс-конференции перед игрой против Венгрии Криштиану Роналду призвал отказаться от когда и пить воду.
Португалец сел за стол для общения с журналистами и убрал две бутылки колы, стоявших перед ним.
Криштиану переместил газированный сладкий напиток подальше от себя и взял в руки бутылку с обычной водой. После этого он демонстративно помахал ею перед журналистами.
Cristiano Ronaldo removed Coca-Cola bottles and Insisted everyone to drink water instead of Coca-Cola.
My GOAT pic.twitter.com/8Li3Cu7MNw
— RMadridbabe (@RMadridBabe) June 15, 2021
Действительно ли Coca-Cola потеряла $4 млрд после поступка Роналду?
На следующий день испанская Marca написала, что затея Роналду стоила компании Coca-Cola $4 млрд.
Падение капитализации произошло на самом деле — акции упали с $242 млрд до $238 млрд. Однако откат произошел за три дня до поступка футболиста. Таким образом, эти два события не связаны между собой.
Более того, $4 млрд для Coca-Cola — это всего лишь 1,6% компании на фондовом рынке. Учитывая, что с января капитализация Coca-Cola выросла на $30 млрд — это небольшое падение не такое уж и значительное.