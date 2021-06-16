Взял пример с Роналду: Погба убрал со стола другой спонсорский напиток Евро-2020

После матча Франция — Германия в первом туре группового этапа Евро-2020 в квартете F полузащитник Ле блю Поль Погба повторил жест звезды сборной Португалии Криштиану Роналду.

На послематчевой пресс-конференции Погба убрал убрал со стола бутылку с пивом, бренд которого является спонсором турнира.

¡POGBA APLICÓ UN CRISTIANO RONALDO! El mediocampista francés retiró una cerveza patrocinadora previo al arranque de la conferencia de prensa A CR7 no le gusta el refresco y a Pogba la cerveza pic.twitter.com/cuhgxpxR8j — La Octava Sports (@laoctavasports) June 15, 2021

Француз поставил пенный напиток на пол, оставив только воду и колу, которая днем ранее очень не понравилась Криштиану Роналду.

Такие действия Погба могут быть связаны с его религией, ведь хавбек исповедует ислам, который строго запрещает употреблять алкоголь.

Роналду vs Coca-Cola

На предматчевой пресс-конференции перед игрой против Венгрии Криштиану Роналду призвал отказаться от когда и пить воду.

Португалец сел за стол для общения с журналистами и убрал две бутылки колы, стоявших перед ним.

Криштиану переместил газированный сладкий напиток подальше от себя и взял в руки бутылку с обычной водой. После этого он демонстративно помахал ею перед журналистами.

Cristiano Ronaldo removed Coca-Cola bottles and Insisted everyone to drink water instead of Coca-Cola. My GOAT pic.twitter.com/8Li3Cu7MNw — RMadridbabe (@RMadridBabe) June 15, 2021

Действительно ли Coca-Cola потеряла $4 млрд после поступка Роналду?

На следующий день испанская Marca написала, что затея Роналду стоила компании Coca-Cola $4 млрд.

Падение капитализации произошло на самом деле — акции упали с $242 млрд до $238 млрд. Однако откат произошел за три дня до поступка футболиста. Таким образом, эти два события не связаны между собой.

Более того, $4 млрд для Coca-Cola — это всего лишь 1,6% компании на фондовом рынке. Учитывая, что с января капитализация Coca-Cola выросла на $30 млрд — это небольшое падение не такое уж и значительное.