Итальянская Фиорентина прекратила сотрудничество со специалистом Дженнаро Гаттузо спустя 22 дня после назначения его на пост главного тренера.
В заявлении фиалок на официальном сайте говорится, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
— ФК Фиорентина и Дженнаро Гаттузо решили не начинать следующий спортивный сезон вместе, — говорится в сообщении.
Также в Фиорентине отметили, что клуб немедленно начнет поиск нового тренера для команды до начала сезона 2021/22.
Итальянские СМИ сообщали, что между клубом и Гаттузо возникли противоречия из-за того, что фиалки не хотели подписывать футболистов, которых предлагал представитель тренера Хорхе Мендес.
Nota ACF Fiorentina: Gattuso#ACFFiorentina #Fiorentina #ForzaViola
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 17, 2021
Фиорентина объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера в конце мая. Он сменил Джузеппе Якина, который возглавил команду в марте текущего года.
Последним местом работы Гаттузо был Наполи, который он покинул по окончании сезона-2020/2021.
В будущем сезоне Наполи сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Тогда как Фиорентина осталась без еврокубков, заняв 13-е место в Серии А.
Источник: Fiorentina