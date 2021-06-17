Итальянская Фиорентина прекратила сотрудничество со специалистом Дженнаро Гаттузо спустя 22 дня после назначения его на пост главного тренера.

В заявлении фиалок на официальном сайте говорится, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

— ФК Фиорентина и Дженнаро Гаттузо решили не начинать следующий спортивный сезон вместе, — говорится в сообщении.

Также в Фиорентине отметили, что клуб немедленно начнет поиск нового тренера для команды до начала сезона 2021/22.

Итальянские СМИ сообщали, что между клубом и Гаттузо возникли противоречия из-за того, что фиалки не хотели подписывать футболистов, которых предлагал представитель тренера Хорхе Мендес.

Фиорентина объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера в конце мая. Он сменил Джузеппе Якина, который возглавил команду в марте текущего года.

Последним местом работы Гаттузо был Наполи, который он покинул по окончании сезона-2020/2021.

В будущем сезоне Наполи сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Тогда как Фиорентина осталась без еврокубков, заняв 13-е место в Серии А.

Источник: Fiorentina