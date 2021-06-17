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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Гаттузо покинул Фиорентину спустя три недели после назначения на пост тренера

Дженнаро Гаттузо

Итальянская Фиорентина прекратила сотрудничество со специалистом Дженнаро Гаттузо спустя 22 дня после назначения его на пост главного тренера.

В заявлении фиалок на официальном сайте говорится, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

— ФК Фиорентина и Дженнаро Гаттузо решили не начинать следующий спортивный сезон вместе, — говорится в сообщении.

Также в Фиорентине отметили, что клуб немедленно начнет поиск нового тренера для команды до начала сезона 2021/22.

Итальянские СМИ сообщали, что между клубом и Гаттузо возникли противоречия из-за того, что фиалки не хотели подписывать футболистов, которых предлагал представитель тренера Хорхе Мендес.

Фиорентина объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера в конце мая. Он сменил Джузеппе Якина, который возглавил команду в марте текущего года.

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Последним местом работы Гаттузо был Наполи, который он покинул по окончании сезона-2020/2021.

В будущем сезоне Наполи сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Тогда как Фиорентина осталась без еврокубков, заняв 13-е место в Серии А.

Источник: Fiorentina

Фото: Depositphotos

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