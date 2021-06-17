Лучший игрок матча: Ярмоленко обошел Шевченко по числу результативных действий

Правый вингер Уэст-Хэма Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом сборной Украины в матче против Северной Македонии.

В матче был зафиксирован результат 2:1 в пользу украинцев, при этом Ярмоленко забил гол и отдал голевую передачу на Яремчука.

При этом экс-полузащитник киевского Динамо набрал по итогам встречи 63 результативных действия за сборную (42 гола и 21 голевая передача).

Таким образом он обошел нынешнего главного тренера Андрея Шевченко, у которого на момент окончания карьеры было 61 действие (48 голов и 13 голевых передач).

Третье место по этому показателю у полузащитника Шахтера Евгения Коноплянки – он забил 21 гол и сделал 12 голевых передач в составе сборной Украины.

Уникальное достижение Ярмоленко и Яремчука

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук совершили уникальное достижение в матче со сборной Македонии.

Игроки стали первым дуэтом на чемпионатах Европы, которые отличились забитыми голами сразу в двух стартовых матчах Евро.

Украинцы забивали в первом туре Нидерландам, а затем принесли победу своей команде в матче с Северной Македонией.