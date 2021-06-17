Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную команду с первой победой на Евро-2020. Во втором туре подопечные Андрея Шевченко обыграли команду Северной Македонии со счетом 2:1.

В социальной сети Instagram президент коротко отметил, что Украина одержала заслуженную победу, забив два блестящих гола.

— Гордимся нашей сборной! Так держать! С вами поддержка всей Украины.

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Более обширный комментарий Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

— Сегодня Украине была нужна только победа. И сегодня наши ребята ее одержали. А все остальное — уже не имеет значения.

Глава государства отметил, что говорил по телефону с тренером сборной Андреем Шевченко и передал привет и благодарность за результат всем игрокам, тренерскому штабу и персоналу сборной.

Зеленский написал, что для украинских болельщиков 1 тыс. км от Киева до Бухареста — не расстояние, для того чтобы мощно поддержать нашу сборную.

— По словам игроков, они чувствовали эту поддержку все 90 минут. И, кажется, это были 90 минут масштабной синхронизации с более чем 40 млн украинцев. У экранов на летних площадках, у офисных компьютеров, домашних телевизоров, радиоприемников и смартфонов, от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя — все мы радостно кричали, когда забил Ярмоленко, потом снова кричали, когда забил Яремчук, потом возмущались из-за пенальти в наши ворота, по всей стране пили успокоительное в последние пять минут, и по всей стране обнимались после финального свистка.

Президент подытожил, что впереди будет несколько дней, чтобы восстановить силы, нервную систему и сорванный голос, чтобы в матче с Австрией снова большой единой сорокамиллионный волной заряжать нашу сборную Украины. В конце Зеленский дописал: Только Украина! Только победа!

Первая победа на Евро-2020

Сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

Голами в матче, как и во встрече с нидерландцами, снова отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Благодаря победе Украина прервала свою серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы.

Источник: Владимир Зеленский