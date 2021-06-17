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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Сборная Украины играет с Северной Македонией: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве

уболівальники збірної

На Национальном стадионе в Бухаресте продолжается второй поединок сборной Украины с командой Северной Македонии в рамках матча Евро-2020. Украинские болельщики активно поддерживают в Киеве подопечных Андрея Шевченко.

В частности, болельщики устроили в Киеве фан-зону. Там транслируют игру на большом экране.

Фактам ICTV удалось сделать фотографии фанатов перед началом матча Евро-2020. Они выглядят бодро настроенными.

Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Евро-2020: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве за сборную Украины в игре с Северной Македонией
Сборная Украины играет с Северной Македонией: как болеют украинцы в фан-зоне в Киеве / 7 фотографий
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Так, за сотни километров от Румынии, где играют сборные, в столице Украины болельщики поддерживают национальную сборную.

 

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