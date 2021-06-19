Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отказаться от проведения под своей эгидой мероприятий в Беларуси до конца 2021 года.

Об этом на соответствующий запрос от Фонда спортивной солидарности сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.

Это означает, что все соревнования, которые были запланированы на 2021 год в Беларуси под эгидой УЕФА, — не состоятся.

Это касается, в частности, еврокубковых турниров Лига чемпионов и Лига Европы.

Лямур также выразил солидарность со спортсменами, которые борются за защиту своих прав, в том числе и за право на свободу слова.

Посадка самолета Ryanair

23 мая в аэропорту Минска вынужденно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Для этого Беларусь подняла в небо истребители.

На борту самолета был журналист Роман Протасевич, которого арестовали после посадки. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

На такие действия Беларуси резко отреагировало мировое сообщество. ЕС запретил летать белорусским самолетам в своем пространстве, а некоторые авиакомпании изменили свой маршрут и теперь обходят воздушные границы Беларуси.

Украина тоже приняла решение ввести санкции в отношении Беларуси и прекратила авиасообщение с этой страной, а также запретила использовать свое воздушное пространство белорусским самолетам.

Источник: Tribuna.com Беларусь