Евро-2020: Нидерланды всухую победили Австрию

Сборная Нидерландов в ходе второго тура Евро-2020 победила команду Австрии со счетом 2:0.

На 11 минуте гол забил Мэмфис Депай, а на 67 отличился Дензел Дюмфрис.

Составы команд

Нидерланды:

Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Блинд, Дюмфрис, Френки де Йонг, де Роон, Ван Анхолт, Вейналдум, Вегхорст, Депай.

Австрия:

Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, Лаймер, Шлагер, Забитцер, Ульмер, Грегорич, Баумгартнер.

Украина заработала первые очки на Евро-2020

В четверг, 17 июня, сборная Украины одержала первую победу на групповом этапе Евро-2020.

Матч состоялся в Бухаресте на Национальном стадионе и завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Андрея Шевченко.

Первый тайм сине-желтые провели просто великолепно, однако во второй половине встречи заставили своих фанатов понервничать.