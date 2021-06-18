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Факты / Спорт
Наташа Тарчевська |

Свяжитесь со мной: Ярмоленко потроллил флешмоб Роналду с бутылками спонсоров

Андрей Ярмоленко

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что готов к рекламным предложениям, касающимся партнеров Евро-2020.

На своей странице в Instagram футболист опубликовал фрагмент видео с пресс-конференции после победного матча с Северной Македонией.

На кадрах заметно, что Ярмоленко ставит поближе к себе бутылки с водой компаний-партнеров.

 

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Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

— Рассмотрим любые рекламные предложения, — подписал публикацию украинский футболист.

Роналду, Погба и спонсорские напитки Евро-2020

Во время общения с прессой перед игрой против Венгрии Криштиану Роналду демонстративно убрал две бутылки колы, что стояли перед ним, призвав пить простую воду.

По данным СМИ, уже на следующий день после такого заявления португальского футболиста компания Coca-Cola потеряла $4 млрд.

Через несколько дней похожий жест сделал француз Поль Погба. Во время пресс-конференции после матча со сборной Германии он также демонстративно убрал бутылки с пивом, бренд которого является официальным партнером Евро-2020.

Футболист не объяснил своего поступка, но, вероятно, это связано с его религией. Поль Погба исповедует ислам, запрещающий употребление алкоголя.

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