Сборная Германии победила команду Португалии со счетом 4:2.
Таким образом сборная ФРГ поднялась с последнего места на второе, сместив своего сегодняшнего соперника на третье место.
Португалия-Германия 2:4
Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Бернарду Силва, Данилу, Бруну Фернандеш, Карвалью, Диогу Жота, Роналду.
Германия: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс, Хаверц, Гнабри, Мюллер.
Голы
Криштиану Роналду (15), Диогу Жота (67); Рубен Диаш (АГ — 35), Рафаэль Геррейру (АГ — 39), Хаверц (51), Госенс (60).
Евро-2020: турнирная таблица и результаты матчей
11 июня стартовало Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Матчи примут 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.
Турнирную таблицу, результаты матчей, а также расписание игр читайте в материале Фактов ICTV.