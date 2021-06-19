Сборная Германии победила команду Португалии со счетом 4:2.

Таким образом сборная ФРГ поднялась с последнего места на второе, сместив своего сегодняшнего соперника на третье место.

Португалия-Германия 2:4

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Бернарду Силва, Данилу, Бруну Фернандеш, Карвалью, Диогу Жота, Роналду.

Германия: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс, Хаверц, Гнабри, Мюллер.

Голы

Криштиану Роналду (15), Диогу Жота (67); Рубен Диаш (АГ — 35), Рафаэль Геррейру (АГ — 39), Хаверц (51), Госенс (60).

Евро-2020: турнирная таблица и результаты матчей

11 июня стартовало Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Матчи примут 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Турнирную таблицу, результаты матчей, а также расписание игр читайте в материале Фактов ICTV.