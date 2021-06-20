Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Аренда с правом выкупа: в трансфере Яремчука заинтересовался Милан

Сборная Украины Яремчук

Форвард сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук попал в сферу интересов Милана.

По информации журналиста Алессандро Якобоне, итальянский клуб уже якобы направил соответствующий запрос в Гент.

Сообщается, что обратить внимание на игрока Милану посоветовал главный тренер сборной Андрей Шевченко.

Читайте
Евро-2020: календарь и результаты матчей

По информации Якобоне, красно-черные надеются взять украинца в аренду на один год, за которую заплатят около 3 млн евро, а затем выкупит контракт футболиста за 15-16 млн.

Уникальное достижение Ярмоленко и Яремчука

Игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук установили уникальное достижение на Евро.

Они стали первой парой футболистов, которые смогли отличиться голом в каждом из двух стартовых матчей на Чемпионате Европы.

Ярмоленко и Яремчук забивали по голу в играх со сборными Нидерландов и Северной Македонии.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка