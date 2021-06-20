Аренда с правом выкупа: в трансфере Яремчука заинтересовался Милан

Форвард сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук попал в сферу интересов Милана.

По информации журналиста Алессандро Якобоне, итальянский клуб уже якобы направил соответствующий запрос в Гент.

Сообщается, что обратить внимание на игрока Милану посоветовал главный тренер сборной Андрей Шевченко.

По информации Якобоне, красно-черные надеются взять украинца в аренду на один год, за которую заплатят около 3 млн евро, а затем выкупит контракт футболиста за 15-16 млн.

Уникальное достижение Ярмоленко и Яремчука

Игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук установили уникальное достижение на Евро.

Они стали первой парой футболистов, которые смогли отличиться голом в каждом из двух стартовых матчей на Чемпионате Европы.

Ярмоленко и Яремчук забивали по голу в играх со сборными Нидерландов и Северной Македонии.