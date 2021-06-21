Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая примет участие в Олимпиаде-2020 станет первым трансгендером в истории Игр.

43-летняя Хаббард выступит в весовой категории до 87 кг.

— Я благодарна за доброту и поддержку, которые оказали мне новозеландцы. Когда я сломала руку на Играх Содружества три года назад, мне сообщили, что моя спортивная карьера, вероятно, подошла к концу. Но ваши поддержка и любовь пронесли меня сквозь тьму, — рассказала Хаббард.

Хаббард сменила пол на женский в 2012 году. На чемпионате мира-2017 Лорел завоевала серебро в женских соревнованиях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paul Herndon (@pherndon3)

— Мана серебряного папоротника достается всем нам, и я буду носить ее с гордостью, — добавила Хаббард.

На Играх-2021 трансгендеры выступят впервые.

Подробнее об Олимпиаде в Токио 2021 — читайте в Фактах ICTV.

Источник: Tribuna