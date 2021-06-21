Долгожданное Евро-2020 стартовало 11 июня и продлится до 11 июля. Открытие состоялось на Стадио Олимпико в Риме, а решающий матч запланирован в Лондоне на легендарном Уэмбли.

Матчи Евро-2020 принимают 11 городов континента: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург. А всего в турнире принимают участие 24 команды.

По регламенту, на стадии группового этапа каждой из сборных предстоит сыграть по три матча. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Также в стадию плей-офф выйдут четыре из шести команд, занявшие третьи строчки в своих квартетах.

Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.

Групповой этап стартовал 11 июня и завершится 23 июня. Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы — 2-3 июля, полуфиналы — 6-7 июля. Финал состоится на арене Уэмбли в Лондоне 11 июля.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей и турнирной таблицей Евро-2020.

Групповой этап

1 тур

Пятница, 11 июня

22:00 А Турция 0:3 Италия

Суббота, 12 июня

16:00 А Уэльс 1:1 Швейцария 19:00 В Дания 0:1 Финляндия 22:00 В Бельгия 3:0 Россия

Воскресенье, 13 июня

16:00 D Англия 1:0 Хорватия 19:00 С Австрия 3:1 Северная Македония 22:00 С Нидерланды 3:2 Украина

Понедельник, 14 июня

16:00 D Шотландия 0:2 Чехия 19:00 Е Польша 1:2 Словакия 22:00 Е Испания 0:0 Швеция

Вторник, 15 июня

19:00 F Венгрия 0:3 Португалия 22:00 F Франция 1:0 Германия

2 тур

Среда, 16 июня

16:00 В Финляндия 0:1 Россия 19:00 А Турция 0:2 Уэльс 22:00 А Италия 3:0 Швейцария

Четверг, 17 июня

16:00 С Украина 2:1 Северная Македония 19:00 В Дания 1:2 Бельгия 22:00 С Нидерланды 2:0 Австрия

Пятница, 18 июня

16:00 Е Швеция 1:0 Словакия 19:00 D Хорватия 1:1 Чехия 22:00 D Англия 0:0 Шотландия

Суббота, 19 июня

16:00 F Венгрия _:_ Франція 19:00 F Португалия _:_ Германия 22:00 E Испания _:_ Польша

3 тур

Воскресенье, 20 июня

19:00 А Италия _:_ Уэльс 19:00 А Швейцария _:_ Турция

Понедельник, 21 июня

19:00 С Северная Македония _:_ Нидерланды 19:00 С Украина _:_ Австрия 22:00 В Россия _:_ Дания 22:00 В Финляндия _:_ Бельгия

Вторник, 22 июня

22:00 D Хорватия _:_ Шотландия 22:00 D Чехия _:_ Англия

Среда, 23 июня

19:00 E Словаччина _:_ Испания 19:00 E Швеция _:_ Польша 22:00 F Германия _:_ Венгрия 22:00 F Португалия _:_ Франция

Турнирная таблица

Группа А

№ Команда И П Н П З П О 1. Италия 2 2 0 0 6 0 6 2. Уэльс 2 1 1 0 3 1 4 3. Швейцария 2 0 1 1 1 4 1 4. Турция 2 0 0 2 0 5 0

Группа В

№ Команда И П Н П З П О 1. Бельгия 2 2 0 0 5 1 6 2. Россия 2 1 0 1 1 3 3 3. Финляндия 2 1 0 1 1 1 3 4. Дания 2 0 0 2 1 3 0

Группа С

№ Команда И П Н П З П О 1. Нидерланды 2 2 0 0 5 2 6 2. Украина 2 1 0 1 4 4 3 3. Австрия 2 1 0 1 3 3 3 4. Северная Македония 2 0 0 2 2 5 0

Группа D

№ Команда И П Н П З П О 1. Чехия 2 1 1 0 3 1 4 2. Англия 2 1 1 0 1 0 4 3. Хорватия 2 0 1 1 1 2 1 4. Шотландия 2 0 1 1 0 2 1

Группа E

№ Команда И П Н П З П О 1. Швеция 2 1 1 0 1 0 4 2. Словакия 2 1 0 1 2 2 3 3. Испания 1 0 1 0 0 0 1 4. Польша 1 0 0 1 1 2 0

Группа F