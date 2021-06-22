Дембеле больше не сыграет на Евро-2020

Нападающий сборной Франции и команды Барселона Усман Дембеле получил тяжелую травму в матче второго тура группового этапа Евро-2020 с командой Венгрии, который завершился вничью со счет 1:1. В результате звездный игрок пропустит около четырех месяцев, в том числе и остальные турниры.

Так, во время игры 24-летний футболист появился на поле на 57-й минуте, заменив Рабйо.

Однако через полчаса был вынужден закончить игру из-за травмы.

При обследовании в одной из больниц Будапешта в Усмана обнаружили серьезное повреждение правого колена.

После переговоров со своим клубом Барселоной футболист согласился на операцию, а главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение отпустить игрока из расположения команды.

Таким образом футболист пропустит около четырех месяцев, вылетев до конца чемпионата Европы.

Уже 23 июня сборная Франции завершит групповой этап матчем против Португалии. Сейчас команда занимает первое место в группе F.

Ознакомиться с подробным расписанием матчей группового этапа Евро-2020 и составами всех групп можно на Фактах ICTV.

Источник: L’Equipe