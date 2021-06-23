На Евро-2020 в квартете D сыграли матчи третьего тура группового этапа. В заключительном раунде Англия минимально обыграла Чехию со счетом 1:0 а Хорватия обыграла Шотландию со счетом 3:1.

После трех туров группового этапа в этой группе Англия вышла в плей-офф с первого места, а Чехия квалифицировалась со второго.

Матч Хорватия — Шотландия происходил в Глазго, на стадионе Хэмпден Парк. Счет в первом тайме открыл полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич на 17-ой минуте.

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Сравнял счет игрок Шотландии Каллум Макгрегор, забив мяч в нижний угол ворот на 42-ой минуте.

Затем преимущество вновь оказалась на стороне Хорватии, гол на 62-ой минуте забил Лука Модрич. Финальный гол забил полузащитник сборной Иван Перишич на 77-ой минуте, игрок отбил мяч головой, тот залетел в ворота рикошетом от штанги.

В игре англичан и чехов первый и единственный мяч забил Рахим Стерлинг на 13-ой минуте. Матч состоялся на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Таким образом, в плей-офф проходят Англия, Хорватия и Чехия.

Украина на Евро-2020

Такие результаты не на пользу Украине, так как мы потеряли легкую возможность выйти в плей-офф, если бы игра закончилась ничьей.

Зато сборная Украины все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала, для этого нужно, чтобы поляки проиграли в матче со Швецией или хотя бы сыграли вничью.

В матче Словакия-Италия может быть любой результат, кроме ничьей.

Подробнее о шансах Украины пройти в следующий этап, читайте в материале Фактов ICTV.