Решение о продаже алкоголя зрителям Олимпийских игр будет зависеть от того, удастся ли удержать людей от громких криков. Об этом сообщила президент оргкомитета игр Сейко Хашимото.

Еще одним условием будет то, смогут ли люди соблюдать протоколы безопасности во время передвижения внутри площадок.

Кроме того, будут учитывать организаторы и правила для продажи напитков, которые действуют для общественности в Японии.

В данный момент в столице страны людям разрешают употреблять алкоголь в одиночку или же вдвоем в течение 90 минут с 11.00 до 19.00 в ресторанах и барах, которые имеют сертификат о принятии мер для борьбы с Covid-19.

Однако местные СМИ со ссылкой на источники, приближенные к решению этого вопроса, сообщают, что организаторы игр все же планируют разрешить продажу. Однако происходить она должна с применением карантинных ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

В частности, для таких продаж, вероятно, будут действовать временные ограничения.

Правила же поведения зрителей на Олимпийских играх в Токио обнародуют уже на этой неделе.

Согласно проекту, зрителей просят не есть и не пить в компаниях возле мест проведения мероприятий. Также их просят нигде не останавливаться, когда они будут следовать к месту проведения соревнований или возвращаться оттуда.

21 июня оргкомитет разрешил посетить Олимпийские игры до 10 тыс. зрителей (то есть заполнить 50% трибун).

Однако, если ситуация с коронавирусом резко ухудшится до начала соревнований, зрителям могут полностью запретить посещать спортивное мероприятие.

Источник: Kyodo News