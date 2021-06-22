Сборная Украины по футболу в матче с Австрией не выдержала физически. В этом убежден ее главный тренер Андрей Шевченко.

— Нам всегда тяжело играть на таком уровне в сжатые сроки три матча, мы знали об этом. Проиграли много индивидуальных дуэлей, у нас было много невынужденных ошибок. Одна из них, когда потеряли мяч в центре поля, привела к угловому и пропущенному мячу. Но дело даже не в этом моменте. Мы везде опаздывали. Тяжело говорить о конструктивной игре, когда команда просто не была готова, – считает Андрей Шевченко.

По его словам, Австрия очень хорошо прессинговала украинскую команду.

– Соперник чувствовал, что физически превосходит нас. Замены ни к чему не привели, – анализирует матч главный тренер.

По его словам, во втором тайме у команды были попытки что-то изменить.

– Однако это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть. С таким уровнем, как в первом тайме, нам в плей-офф нечего было бы делать. Два матча мы провели на хорошем уровне, но 21 июня сыграли плохой матч.

Единственным положительным моментом, считает тренер, было то, что украинская сборная боролась до конца – не опустила руки и продолжала верить в удачное завершение матча.

Сейчас сборная Украины, согласно регламенту, продолжает тренироваться, поскольку подопечные Андрея Шевченко еще имеют теоретические шансы для прохода в плей-офф.

21 июня в матче третьего тура группового этапа в группе С на Евро-2020 Австрия со счетом 1:0 победила сборную Украины.

Источник: УАФ

Фото: УАФ