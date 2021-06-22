Статистический портал WhoScored выставил оценки участникам матча Украина — Австрия в третьем туре группового этапа в квартете С на Евро-2020. В матче в Бухаресте подопечные Андрея Шевченко минимально уступили команде Австрии со счетом 1:0.

Сине-желтые ожидаемо получили низкие баллы, а лучшим игроком в составе сборной Украины стал голкипер Георгий Бущан. Его оценка составила 6,9 балла. По мнению WhoScored, игра Бущана была лучшей чем действия четырех игроков в составе австрийской команды.

Худшим игроком среди всех футболистов, выходивших на поле, стал форвард украинской сборной Роман Яремчук. Нападающий бельгийского Гента получил 5,8 баллов за игру.

Лучшим игроком матча Украина — Австрия WhoScored назвал австрийского защитника Давида Алабу (8.0), который записал в свой актив голевую передачу в матче.

Из-за поражения в матче на Национальном стадионе в Бухаресте от Австрии сборная Украины заняла третье место в своем квартете.

По регламенту в 1/8 финала Евро-2020 выходят четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Сейчас сине-желтые идут третьими в этом списке.

Факты ICTV рассказывают, при каких условиях сборная Украины может выйти в 1/8 финала.