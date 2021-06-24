На Евро-2020 сыграли финальные матчи группового этапа в квартете F. В частности, в третьем туре Франция сыграла вничью с Португалию со счетом 2:2, как и Германия спаслась в матче против Венгрии со счетом 2:2.

После трех туров группового этапа в этой группе Франция вышла в плей-офф с первого места, Германия квалифицировалась с другого, а Португалия — из третьего.

Это означает, что Украина сыграет в 1/8 финала со сборной Швеции.

В то же время сборная Венгрии завершила свои выступления на турнире, заняв четвертое место.

Франция — Португалия — 2:2

В 22.00 по киевскому времени матч между двумя сборными стартовал на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште (Венгрия). На 31-й минуте первого тайма Криштиану Роналду забил пенальти в ворота сборной Франции. Уже на 47-й минуте Карим Бензема забил гол в ворота португальцев.

В начале второго тайма на 47-й минуте футболист Бензема забил чистый гол, тем самым увеличил преимущество французов. Однако уже на 60-й минуте Роналду во второй раз успешно пробил пенальти в ворота противника.

Таким образом звезда сборной Португалии стал первым игроком, забившим в целом 20 голов на чемпионатах Европы и мира.

Германия-Венгрия — 2:2

Встреча команд состоялась на стадионе Альянц Арена в Мюнхене (Германия). Так в первом тайме на 11-й минуте Венгрия открыла счет после удара Адама Салаи.

Во втором тайме на 67-й минуте Матс Хуммельс сбросил мяч на Кая Гаверца, воспользовавшись ошибкой Петера Гулачи. В свою очередь молодой немец забросил в пустые ворота противника.

Однако с ответом венгров долго ждать не пришлось и уже на 69-й минуте Салаи бросил мяч Шеферу, который забил в ворота.

Но ожесточенная игра на этом не закончилась и на 84-й минуте Леон Горецка пробил после подбора на линии чужой штрафной и попал точно в угол.