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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Швеция поможет Украине выйти в плей-офф: тренер викингов назвал свои причины

Янне Андерссон

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон накануне матча третьего тура в квартете Е против команды Польши подчеркнул важность победы его подопечных в поединке, который состоится в Санкт-Петербурге 23 июня.

Специалист отметил, что его команда хочет выиграть игру, ведь первая строчка гарантирует дополнительный день отдыха перед матчем 1/8 финала. Дело в том, что победитель этой группы сыграет следующую игру 29 июня, а команда, занявшая второе место, на день раньше.

— Мы хотим выиграть эту игру, и если вы посмотрите на предстоящих соперников, очень трудно оценить, кто самый тяжелый, а кто самый легкий, обычно это выясняется позже. Все сборные, которые войдут в 16 лучших, являются хорошими футбольными командами.

Если мы выиграем группу, то следующую игру будем играть во вторник, а если будем вторыми, то в понедельник, если третьим — в воскресенье, — сказал Андерссон на пресс-конференции.

Андерссон добавил, что Польша является хорошей командой, у которой на острие атаки есть Роберт Левандовски, поэтому его команда должна показать очень хорошую игру, чтобы победить в этом противостоянии.

Выход сборной Украины в плей-офф зависит, в том числе, и от результата викингов. Также в другом матче этого квартета Словакия и Испания не должны завершить игру с ничейным счетом, а словаки в случае поражения — забить больше чем два мяча в ворота Фурии Рохи.

Еще одним вариантом для выхода в 1/8 финала для подопечных Андрея Шевченко является разгромное поражение португальцев от французов или уверенная победа венгров над немцами со счетом 2:0. Однако такие результаты являются маловероятными.

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Источник: The Star

Фото: Depositphotos

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