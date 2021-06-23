Сборная Украины в последний день матчей группового этапа на Евро-2020 еще сохраняет шансы на попадание в 16 сильнейших команд турнира.

Уже сейчас известно, сколько сине-желтые заработали от УЕФА за участие и одну победу на чемпионате Европы по футболу.

Таким образом, только за выход в финальную стадию Украинская ассоциация футбола, как и остальные национальные федерации и союзы стран-участниц, получит гарантированно €9,5 млн.

По аналогии с еврокубками за победу во втором туре над Северной Македонией предусмотрен бонус от УЕФА в размере €1,5 млн.

Если Украина выйдет в стадию 1/8 финала то ее кошелек пополнится еще на € 2 млн.

Призовые на стадии плей-офф:

выход в 1/4 финала — €3,25 млн;

участие в полуфинале — €5 млн;

финалист — €7 млн;

победитель €10 млн.

В случае выхода в 1/8 финала сине-желтые там, вероятно, встретятся с командой Швеции, если та обыграет поляков и останется лидером квартета Е.

По итогам статистического моделирования вероятность пары Швеция — Украина на стадии 1/8 финала Евро-2020 составляет 34%.

Чтобы выйти в плей-офф подопечным Андрея Шевченко необходимо, чтобы в Швеция обыграла Польшу или разошлась с ней ничьей, а в другом матче квартета Е Словакия и Испания не сыграли вничью или словаки не проиграли со счетом 2:3, 3:4 и более.

Надеяться на квартет F почти не стоит, ведь здесь для выхода сине-желтых в плей-офф необходимо, чтобы Франция разгромила Португалию со счетом 3:0 и больше или Германия проиграла венграм 2:0.

Источник: Sport.ua