Первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку во втором круге турнира в британском Истборне, уступив представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Украинка уступила своей оппонентке в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:3).

В первом сете на корте шла равная борьба, но в девятом гейме Элина отдала свою подачу Рыбакиной. Во второй партии соперницы взяли друг у друга по два гейма, а судьба сета решалась на тай-брейке, где казашка смогла дожать украинку.

Сама игра длилась один час и 40 минут. За выход в полуфинал Рыбакина поспорит с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

Несколькими часами ранее покинул турнир в Истборне и жених Свитолиной француз Гаэль Монфис, который занимает 16-ю строчку ATP.

В трех сетах он уступил австралийскому теннисисту Максу Пьюрселлу, который занимает лищь 283 место в рейтинге мужской теннисной ассоциации.

Француз проиграл в первом сете, но сумел сравнять по партиям во втором. Решающая партия была за Пьюрселлом (4:6, 7:5, 4:6), который в четвертьфинале встретится с итальянцем Андреасом Сеппи.

Уимблдон 2021

В понедельник, 21 июня, на британских кортах стартует турнир серии Grand Slam Уимблдон. Элина Свитолина получила на нем четвертый номер посева после того, как с турнира снялась японка Наоми Осака.

Украинка во второй раз будет четвертой сеяной на этом турнире. В 2017 году она в этом статусе дошла до четвертого круга, где уступила тогда действующей чемпионке Ролан Гаррос Елене Остапенко.