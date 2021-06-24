На Евро-2020 были сыграны важнейшие для Украины матчи. Испания победила Словакию со счетом 2:0, тогда как Швеция смогла удержать победу над Польшей с минимальным счетом.

Таким образом, Украина сможет продолжить свой путь на Евро-2020 – она встретится со сборной Швеции во вторник, 29 июня.

В 1/8 финала Украина, скорее всего, сыграет против Швеции. Но если Португалия не выйдет в плей-офф (проигрывает с разницей в четыре гола и более в последнем туре), то команда Шевченко встретится с Францией.

Словакия-Испания 0:5

В Севилье сборная Испании одолела сборную Словакии со счетом 5:0.

С первых минут Красная Фурия взяла мяч под свой контроль и уже в дебюте встречи могла забивать, однако удар Мораты с 11-метровой точки отразил вратарь Дубровка.

Затем игра пошла в одностороннем порядке – вначале Дубровка занес мяч в ворота, пытаясь отразить рикошет от поперечины. Затем Ляпорту удалось удвоить преимущество испанцев, а во втором тайме Сарабия и Торрес довели счет до неприличного, после чего еще одним автоголом отличился Куцка.

Голы: Мартин Дубровка (30 АГ), Эмерик Ляпорт (45+3), Пауло Сарабия (56), Ферран Торрес (67), Юрай Куцка (71 АГ).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Дуда, Шкриньяр, Губочан, Гамшик, Гараслин, Куцка, Мак, Громада.

Испания: Унай Симон, Альба, Ляпорт, Гарсия, Аспиликуэта, Педри, Коке, Бускетс, Жерар Морено, Мората, Сарабия.

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Швеция-Польша 3:2

Шведы начали игру очень активно – уже на второй минуте удалось отличится Форсбергу. Во втором тайме вингеру удалось отличится во второй раз, доведя счет в матче до 2:0.

Буквально после этого Левандовски вернул в игру интригу, забив один мяч, а на 84 минуте и вовсе сровнял счет в игре.

Однако на 94 минуте Классон смог добыть победу для своей команды и вырвать первое место в группе Е.

Голы: Эмиль Форсберг (2, 59), Роберт Левандовски (61, 84).

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Квайсон, Экдаль, Форсберг, Исак.

Польша: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Зелиньски, Крыховяк, Юзвяк, Пухач, Левандовски.

Евро-2020: расписание и результаты матчей, а также турнирные таблицы

11 июня стартовало Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Матчи примут 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Турнирную таблицу, результаты матчей, а также расписание игр читайте в материале Фактов ICTV.