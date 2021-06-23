Шансы сборной Украины сыграть в 1/8 финала Евро-2020 составляют 33%. Портал Gracenote дает именно такой процент на пару Швеция — Украина в плей-офф.
Вероятность пар 1/8 финала была сформирована по итогам статистического моделирования.
Из 16 команд-участниц плей-офф пока известно двенадцать. Соперник сборной Украины на стадии группового этапа команда Австрии встретится со сборной Италии, а победителю квартета С Нидерландам пару составит скорее всего Чехия.
Хорватия, которая запрыгнула в плей-офф, обыграв Шотландию в третьем туре, ожидает своего соперника из группы Е — это может быть любая команда квартета, но видимо, что второе место в группе займут испанцы.
Наиболее вероятные пары 1/8 финала Евро-2020
- Уэльс — Дания (100%)
- Италия — Австрия (100%)
- Нидерланды — Чехия (67%)
- Бельгия — Португалия (36%)
- Хорватия — Испания (33%)
- Франция — Швейцария (49%)
- Англия — Германия (42%)
- Швеция — Украина (34%)
Для сине-желтых матч группы D завершился не так, как хотелось. Для выхода в плей-офф Украине нужно, чтобы финальные свистки в матчах зафиксировали следующее:
- Швеция обыграла Польшу или расписала с ней ничью, а в матче Словакия — Испания выиграла одна из команд, но чтобы словаки не проиграли со счетом 2:3, 3:4 и т.д.
- Не стоит надеяться в группе F на разгромное поражение португальцев от французов или немцев от венгров.
Вероятность того, что в квартете E все сложится в пользу Украины достигает 50%.
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Источник: Gracenote
Фото: УАФ