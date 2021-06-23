Шансы сборной Украины сыграть в 1/8 финала Евро-2020 составляют 33%. Портал Gracenote дает именно такой процент на пару Швеция — Украина в плей-офф.

Вероятность пар 1/8 финала была сформирована по итогам статистического моделирования.

Из 16 команд-участниц плей-офф пока известно двенадцать. Соперник сборной Украины на стадии группового этапа команда Австрии встретится со сборной Италии, а победителю квартета С Нидерландам пару составит скорее всего Чехия.

Хорватия, которая запрыгнула в плей-офф, обыграв Шотландию в третьем туре, ожидает своего соперника из группы Е — это может быть любая команда квартета, но видимо, что второе место в группе займут испанцы.

Наиболее вероятные пары 1/8 финала Евро-2020

Уэльс — Дания (100%)

Италия — Австрия (100%)

Нидерланды — Чехия (67%)

Бельгия — Португалия (36%)

Хорватия — Испания (33%)

Франция — Швейцария (49%)

Англия — Германия (42%)

Швеция — Украина (34%)

Для сине-желтых матч группы D завершился не так, как хотелось. Для выхода в плей-офф Украине нужно, чтобы финальные свистки в матчах зафиксировали следующее:

Швеция обыграла Польшу или расписала с ней ничью, а в матче Словакия — Испания выиграла одна из команд, но чтобы словаки не проиграли со счетом 2:3, 3:4 и т.д.

Не стоит надеяться в группе F на разгромное поражение португальцев от французов или немцев от венгров.

Вероятность того, что в квартете E все сложится в пользу Украины достигает 50%.

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Источник: Gracenote

Фото: УАФ