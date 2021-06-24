Бой Ломаченко — Накатани состоится в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Поединок состоится в рамках вечера бокса на арене Virgin Hotel. Ориентировочное начало — 5.00 по киевскому времени.

Поддержать нашего боксера можно будет благодаря прямой трансляции на платформе Megogo, которая начнет показ вечера бокса в 5.00 по киевскому времени.

Для того, чтобы посмотреть бой, необходимо иметь подписку Оптимальная или Максимальная.

Также поединок в Лас-Вегасе покажут британский телеканал Sky Sports и американский кабельный вещатель ESPN+.

Промо к бою Ломаченко — Лопес

За неделю до поединка промоушн Top Rank представил огненное промо к бою Ломаченко — Накатани.

В ролике показаны эффектные нарезки из боев боксеров. Сам ролик сделан в стиле ленты Матрица.

Василий Ломаченко в октябре 2020 года потерял свои чемпионские пояса, которыми владел, в поединке против американца Теофимо Лопеса. Всего украинец за карьеру одержал 14 побед, из которых десять нокаутом, и потерпел два поражения.

На счету 32-летнего Масайоши Накатани 19 побед в профи, из которых 13 нокаутом, и одно поражение. Японец потерпел единственное поражение от Теофимо Лопеса в 2019 году. Тогда американец выиграл бой единогласным решением судей.