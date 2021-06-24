Евро-2020: Бущан и Яремчук прокомментировали выход Украины в 1/8 финала

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал исторический выход национальной команды в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в группе С.

Футболист отметил, что украинцы вышли в плей-офф не без доли везения.

— Эмоции положительные. Фортуна нам улыбнулась. Смотрел в компании с Пятовым и Марлосом. По телевизору у нас показывали Испания — Словакия, а на iPad смотрели поляков со шведами.

Бущан добавил, что сборная Швеции набрала семь очков в нелегком группе и она достойна уважения. В 1/8 финала футболист пообещал, что команда попытается исправить свое положение, чтобы порадовать болельщиков.

— Наверное, хотелось, чтобы на поле сами решили этот исход, но, к сожалению, не получилось порадовать болельщиков. Миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали. Попробуем исправить положение, в которое мы себя загнали. Будем настраивать себя. Мы это и делали, просто что-то не получалось на поле. Если судьба нам дает второй шанс — должны попробовать им воспользоваться, — сказал Бущан.

На выход в плей-офф сборной Украины отреагировал и форвард команды Роман Яремчук.

В сторис в социальной сети Instagram игрок опубликовал снимок, на котором он с партнером по команде Александром Зинченко, и обратился к болельщикам.

— Большой шанс реабилитироваться перед вами, — написал Яремчук.

Роман Яремчук стал автором двух забитых голов на турнире в ворота Нидерландов и Северной Македонии. Вместе с Андреем Ярмоленко и Андреем Шевченко он является лучшим бомбардиром сборной Украины за всю историю чемпионатов Европы по футболу.

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Источник: Великий футбол