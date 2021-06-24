Квест или футбольный праздник: почему для украинских фанов Евро-2020 — настоящее испытание

Попасть на многострадальное Евро-2020, которое из-за пандемии перенесли на 2021 год, но название оставили старое, испытание не из легких.

Турнир проходит одновременно в 10 странах, что создает дополнительные трудности для перемещения болельщиков, ведь у каждого государства — собственные эпидемиологические требования, свои карантины и ограничения.

С билетами тоже все непросто – в свободной продаже они были еще в начале 2020 года, затем, опять же из-за коронавирусных ограничений, УЕФА часть билетов отменила.

В одних странах, например, в Венгрии – никаких ограничений по численности болельщиков на стадионе нет, в других, той же Испании, Румынии или Шотландии – на стадионы пускают не более 15 тыс. фанатов. Одним словом, не поездка на футбол, а настоящий квест.

— Ковид все подрезал. Тебе очень сложно ездить за сборной, очень неудобно, — отмечает футбольный блогер и журналист Дмитрий Поворознюк.

Тем не менее, украинские болельщики преодолели все эти трудности и таки нашли возможность поддержать сборную.

Все дороги ведут в Бухарест

На Евро-2020 домашним городом для сборной Украины стала столица Румынии Бухарест. Здесь находится база сборной, здесь же команда Андрея Шевченко провела сразу две игры группового этапа – против Северной Македонии и Австрии.

И если в Нидерланды, где матчем против местной сборной Украина стартовала на чемпионате Европы, украинских болельщиков не пускали (там собралось всего несколько сотен украинцев, живущих и работающих в ЕС), то Румыния в июне таки открыла границы для наших граждан, специально под Евро.

Причем сначала в Румынию без обязательной самоизоляции решили пускать украинских болельщиков только на три дня, а потом отменили и это требование.

Так что с билетом на Евро и отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус в Бухарест можно было приехать сразу на два матча, то есть почти на неделю.

Я поехал в Бухарест на матч с Северной Македонией. Еще в январе 2020 года я купил три билета на игру с Австрией, но, когда из-за пандемии УЕФА предложила отменить их и вернуть деньги, я согласился, подумав, что все равно уже никуда не пустят.

Решение оказалось преждевременным, пришлось в срочном порядке искать билеты с рук. Благо получилось купить по номиналу один билет у парня, у которого не получалось пойти на матч.

Все билеты на Евро-2020 — электронные, их просто пересылают через специальное мобильное приложение.

Билеты есть, ну, и добраться до Бухареста — вариантов масса. К сожалению, из-за пандемии отменили прямой авиарейс, но прямо в день игры были чартеры.

Я летел с пересадкой через Франкфурт. Но самый популярный путь украинских болельщиков в Румынию автомобильный – автобусом или на машине через Одесскую область либо Черновицкую.

Причем по приезду в Румынию местные пограничники даже не особо смотрели на билеты и ПЦР-тесты, пускали всех без проблем.

В самолете нас попросили заполнить специальную декларацию с контактными данными и адресом пребывания в Румынии – сейчас это обычная практика для европейских стран. Но по прилету эту декларацию так никто и не забрал. То есть, вопросы по строгости выполнения эпидемиологических норм есть не только в Украине.

Футбольный город

В самом городе присутствие Евро-2020 не особо ощущается. Об этом напоминают только баннеры и стикеры УЕФА — мафия, развешанные в центре и возле стадиона.

Причем украинские болельщики, после скандала с формой нашей сборной и решения УЕФА запретить на ней надпись Героям Слава, о таких стикерах многое могли бы рассказать.

— В городах, принимающих турнир, не ощущается Евро. Мы были в Амстердаме, прилетели туда за три дня до матча Нидерланды — Украина, и я не видел в городе ни одной оранжевой футболки. То есть фанаты все собрались только в день матча, надели футболки, поболели, на следующий день их сняли и все, — констатирует Поворознюк.

Поворознюк добавил, что Евро, как было раньше, когда это месяц чемпионата в одной стране – это каждый день праздник, каждый день движ. В Румынии, опять же за день до матча, мы ничего не видим. То есть несколько болельщиков каких-то есть, ну, это… это совсем не то.

Причем еще за день до игры в городе было больше македонцев, чья сборная уже играла в Бухаресте. Но в день матча, конечно, все поменялось, подтянулись наши фанаты, и центр города разделился на красные и желтые цвета.

Кстати, болельщиков двух сборных пытались разводить еще в центре, одни улицы и кафе оставляли для украинцев, другие — для македонцев. Присутствовало много полиции, причем были даже украинские правоохранители, приехавшие специально для налаживания диалога.

В целом все было очень мирно, никаких конфликтов между двумя сторонами. Соревновались болельщики только в песнях и количестве выпитого пива. Понятно, в чью пользу, учитывая наличие у нас бронебойного хита в виде Червоной Руты.

Гостеприимные хозяева же поддерживали в основном как раз сборную Украины, и прогнозировали нам легкую победу. Не последнюю роль сыграла тут, конечно, личность Мирчи Луческу.

Нынешний главный тренер Динамо Киев – настоящая румынская легенда. Вся страна следит за его успехами в Украине и поэтому отлично знает нашу сборную, в которой сразу 11 динамовцев.

Про Луческу у наших сборников спрашивают на каждой пресс-конференции. Он действительно приезжал в штаб команды, и присылает динамовцам разбор их действий после каждой игры на турнире.

Румынские журналисты настолько в теме, что могут обсуждать даже тактические схемы нашей сборной или перспективы в большом футболе Ильи Забарного – самого молодого украинца в истории чемпионатов Европы, который заиграл на таком уровне благодаря Луческу.

Ситуация, когда ты идешь по городу в футболке сборной, и из проезжающей машины высовывается мужчина с криками Луческу Мирча — Мирча – вполне обыденна.

Сам Бухарест чем-то похож на Киев. Тоже большой город с 6 млн населения, стоящий во вполне себе киевских пробках, с хаотичной парковкой.

Монументализм старых зданий тоже на месте, только у нас он советский, а у них постарался Чаушеску.

Украинский праздник

Откуда только не съехались украинцы в Румынию поддержать сборную! Я встретил даже болельщиков из российского Питера – украинцев, переехавших в Россию, но не забывающих свои корни.

А с Черновцов, например, болельщики вообще привезли на игру одномесячного ребенка – самого юного фана сборной, причем на него купили даже отдельный билет.

Перед игрой фанам предстояло еще одно испытание — квест же не заканчивается.

Чтобы попасть на стадион, нужно снова показать ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до игры, или заново сдать тест на антиген.

Тест стоит 40 лей – около 280 грн, результат через 10 минут. Если с тестом все ок, вам на руку крепят специальный браслет, и только с ним пустят на арену.

Перед стадионом тоже чувствуются коронавирусные ограничения. Чтобы избежать скопления людей, на билетах прописывают временные слоты для прохода на стадион, мой слот был с 13 до 13:30, хотя матч начинался только в 16:00.

Пока ждешь стартового свистка на стадионе, можно перекусить бутербродами за 20 лей – около 140 грн, и запить их безалкогольным пивом за 14 лей – около 110 грн.

Также на арене есть официальный фан-шоп Евро-2020 с различными сувенирами – от значков до футболок.

Украинских фанов на Арене Национале слышно было гораздо лучше, чем македонских. Нашим удалось пронести барабан, спеть любимую песню про президента России и по традиции затянуть гимн на последних секундах матча.

Секундах нервных, но принесших всей стране такую историческую и долгожданную победу. Первую на Евро за девять лет и семь игр.

За это время сборная Украины успела установить европейский антирекорд по количеству поражений подряд, и наконец-то прервала эту ужасную серию.

После матча в центре Бухареста начался настоящий украинский праздник, который продолжался всю ночь.

Это уже потом будут поражение от Австрии и нервное ожидание результатов матчей в других группах. В итоге же именно победа над Северной Македонией вывела Украину впервые в нашей истории в плей-офф чемпионата Европы. И я эту победу видел вживую, что особенно приятно.

Тем более, учитывая, что для меня это было уже третье Евро. В 2012 году на чемпионате Европы в Украине я был на четвертьфинале Англия – Италия в Киеве – возможно, самом скучном матче всего чемпионата.

0:0 в основное и дополнительное время, все решила только серия пенальти, а мой друг и вовсе заснул на стадионе.

В 2016 году на Евро во Франции я был в Марселе на матче Украина – Польша. Мы проиграли 1:0, за весь турнир не забили ни одного гола и позорно вылетели. И вот, наконец, удача, наконец интересная, напряженная игра и наша победа!

В Глазго, где сборная 29 июня сыграет в 1/8 турнира со Швецией, украинским болельщикам добраться будет очень сложно.

Нужна британская виза и 10-дневная самоизоляция по прилету. А вот в случае выхода в четвертьфинал нас будет ждать Рим.

И уже там, возможно, снова услышим: Мы приехали, чтобы победить! Эй! Чтобы победить, чтобы победить!