29 июня в 22.00 сборная Украины по футболу сыграет с командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
Встреча состоится в Глазго (Шотландия) на стадионе Хэмпден Парк.
Пары команд в первом раунде плей-офф Евро-2020 определились после завершения всех матчей группового этапа.
Команда Андрея Шевченко заняла в группе С третье место. Однако после завершения матчей в группе E Украина опередила сборные Финляндии и Словакии и впервые в истории смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы.
Евро-2020 начался 11 июня. 23 июня завершился групповой этап.
В соответствии с таблицей и расписанием матчей Евро-2020, с 26 по 29 июня продолжатся матчи 1/8 финала, четвертьфиналы – 2-3 июля, полуфиналы – 6-7 июля. Финал состоится 11 июля.
Источник: УАФ
Фото: УАФ