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Тетяна Забожко |

Стало известно, с кем сыграет сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020

Збірна України з футболу на Євро-2020

29 июня в 22.00 сборная Украины по футболу сыграет с командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Встреча состоится в Глазго (Шотландия) на стадионе Хэмпден Парк.

Пары команд в первом раунде плей-офф Евро-2020 определились после завершения всех матчей группового этапа.

Команда Андрея Шевченко заняла в группе С третье место. Однако после завершения матчей в группе E Украина опередила сборные Финляндии и Словакии и впервые в истории смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Евро-2020 начался 11 июня. 23 июня завершился групповой этап.

В соответствии с таблицей и расписанием матчей Евро-2020, с 26 по 29 июня продолжатся матчи 1/8 финала, четвертьфиналы – 2-3 июля, полуфиналы – 6-7 июля. Финал состоится 11 июля.

Источник: УАФ

Фото: УАФ

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