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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

УЕФА отменит правило гостевого гола на матчах еврокубков

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменит правило гостевого гола на матчах еврокубков в сезоне 2021-2022. Правило будет касаться всех клубных соревнований УЕФА — среди мужских, женских и юношеских сборных.

Раньше в матчах плей-офф при одинаковом счете в следующую стадию турнира выходила та команда, которая забила больше голов на гостевом поле.

Теперь после окончания поединка вничью командам назначат овертайм (два дополнительных тайма по 15 минут). Если счет все равно будет равным, победителя определят с помощью серии пенальти.

— Правило выездных голов было неотъемлемой частью соревнований УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных заседаниях УЕФА в течение последних нескольких лет.

Хотя мысли были неединодушны, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны в футболе сомневаются в его справедливости и выражают предпочтение об отмене этого правила, — подчеркнул президент УЕФА Александр Чеферин.

Источник: УЕФА

Фото: Depositphotos

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