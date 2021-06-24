Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменит правило гостевого гола на матчах еврокубков в сезоне 2021-2022. Правило будет касаться всех клубных соревнований УЕФА — среди мужских, женских и юношеских сборных.

Раньше в матчах плей-офф при одинаковом счете в следующую стадию турнира выходила та команда, которая забила больше голов на гостевом поле.

Теперь после окончания поединка вничью командам назначат овертайм (два дополнительных тайма по 15 минут). Если счет все равно будет равным, победителя определят с помощью серии пенальти.