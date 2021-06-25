Экс-чемпион мира в трех весовых категориях, украинец Василий Ломаченко и обладатель пояса WBO Inter-Continental, японец Масайоши Накатани провели традиционную битву взглядов перед боем, который состоится в Лас-Вегасе (США) в ночь с 26 на 27 июня.

Она прошла без конфликтов и завершилась дружеским рукопожатием.

Ломаченко и Накатани сойдутся на ринге ориентировочно в 5.00 по киевскому времени.

Для украинца это первый бой после поражения от американца Теофимо Лопеса в октябре 2020 года. Тогда Ломаченко потерял свои чемпионские пояса. В целом за всю карьеру боксер одержал 14 побед и потерпел два поражения.

У Накатани было 19 побед и одно поражение. Его также победил Теофимо Лопес, но в 2019 году. Тогда американец выиграл бой единогласным решением судей.

Трансляция боя Ломаченко – Накатани будет доступна на платформе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку Оптимальная или Максимальная.

Также поединок украинца с японцем покажут британский телеканал Sky Sports и американский кабельный вещатель ESPN+.

Фото: Boxing Scene