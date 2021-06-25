Сборная Украины во вторник, 29 июня, проведет матч 1/8 финала плей-офф на Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко на стадионе Хэмпден Парк в Глазго сыграют против сборной Швеции.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Янне Андерссона. На победу сборной Швеции принимают ставки с коэффициентом 2.41. Успех украинцев оценивается в 3.35. Ничейный исход встречи в основное время — 3.20.

На то, что викинги первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.93, а на подопечных Андрея Шевченко — 2.35. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 7.40.

На выход шведов в четвертьфинал дают 1.71, успех украинцев оценивается в 2.21.

Это будет пятая встреча команд в истории. Ранее они трижды встречались в товарищеских матчах и в одном официальном. Последний раз команды свел жребий на групповой стадии Евро-2012. Тогда фортуна была на стороне украинцев, которые обыграли шведов со счетом 2:1. Дублем тогда отметился действующий коуч национальной команды Андрей Шевченко.

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Фото: УАФ