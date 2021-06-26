Евро-2020: Швеция потеряла двух лидеров перед игрой с Украиной

Сразу двое лидеров сборной Швеции тренируются по индивидуальной программе перед матчем 1/8 Евро-2020 против Украины.

Игру рискуют пропустить основной вратарь сборной – Робин Ульсен и главный бомбардир – Эмиль Форсберг.

Оба игрока получили незначительные повреждения в ходе тренировок, однако их участие в матче против Украины все равно остается под вопросом.

— Они в неплохом состоянии, я за них не беспокоюсь. Посмотрим завтра, насколько они будут готовы. Тогда тренерский штаб примет решение относительно их участия в игре, — сказал капитан сборной Швеции Янне Андерссон.

Ульсен и Форсберг стали лучшими игроками сборной Швеции на групповом этапе Евро-2020. Издание L’Equipe признало вратаря лучшим голкипером турнира на этот момент, тогда как форвард забил 3 из 4 голов своей команды, больше которого забил только звездный нападающий сборной Португалии и Ювентуса – Криштиану Роналду.

Матч против Украина-Швеция пройдет 29 июня в Глазго, начало игры запланировано на 22.00.

Евро-2020: результаты матчей и турнирная таблица

11 июня стартовало Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Матчи принимают 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Подробнее о результатах матчей, а также турнирной таблице читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Еxpressen.se

Фото: Шведский футбольный союз