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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

На Олимпиаде спортсмены из Индии и пяти других стран будут сдавать тесты на коронавирус ежедневно

олімпіада

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио потребует результаты ежедневных тестов на коронавирус у спортсменов из стран с активным распространением штамма Дельта.

Япония планирует ежедневно тестировать олимпийских спортсменов из Индии и пяти других стран, которые пострадали от коронавируса Дельта.

В течение семи дней перед отъездом на Олимпиаду спортсмены из Индии, Мальдивских островов, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и Афганистана должны сдавать тесты на коронавирус.

Правило вступает в силу 1 июля.

При этом участники Игр из других стран должны предоставить результаты двух отрицательных тестов, сделанных в течение четырех дней перед отъездом в Токио.

Источник: Yomiuri Shimbun

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