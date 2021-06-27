Организационный комитет Олимпийских игр в Токио потребует результаты ежедневных тестов на коронавирус у спортсменов из стран с активным распространением штамма Дельта.

Япония планирует ежедневно тестировать олимпийских спортсменов из Индии и пяти других стран, которые пострадали от коронавируса Дельта.

В течение семи дней перед отъездом на Олимпиаду спортсмены из Индии, Мальдивских островов, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и Афганистана должны сдавать тесты на коронавирус.

Правило вступает в силу 1 июля.

При этом участники Игр из других стран должны предоставить результаты двух отрицательных тестов, сделанных в течение четырех дней перед отъездом в Токио.

Источник: Yomiuri Shimbun